La nueva selección sub 20: aprender a ser Suárez y Cavani

Siempre les digo a ellos que en la primera sub 20, cuando comencé a trabajar en la selección, estaban Suárez, Cavani y Cáceres, entre otros, y que se encontraban sentados en esas mismas sillas y con la misma ilusión que hoy tiene ellos. Que en ese momento nadie les aseguraba nada en su futuro futbolístico y que lo que iba a suceder iba a depender exclusivamente de ellos, de lo que hicieran, de sus esfuerzos y de sus sacrificios. Por esa razón es muy importante que sepan que están recorriendo el camino que otros, con tanto éxito, han logrado”. La reflexión de Fabián Coito, el técnico de la selección sub 20, llega al alma de cada uno de los 23 jugadores que integran este equipo de fútbol que el lunes viajará a Chile para defender el título en el Sudamericano.

¿Suárez? ¿Cavani? ¿Cáceres? Un día, hace 12 años empezaron a recorrer el mismo camino, recibieron el mismo Pabellón Nacional, igual que la selección este miércoles al mediodía de manos del director nacional de deporte Fernando Cáceres, y construyeron su propia historia. Hoy son figuras.

En eso se apoya Coito, el entrenador de la selección juvenil, para enfocar a los futbolistas en el lugar más apropiado para lograr lo mejor de los jugadores y mantenerlos concentrados en las obligaciones y responsabilidades que exige trascender en el fútbol profesional.

Coito suele expresar que la sub 20 es el último escalón en su etapa de crecimiento. Luego del Mundial, sin clasifican, habrán completado la etapa de formación (aunque alguna generación, excepcionalmente, competirá también en sub 22) y comenzarán a recorrer los diversos escenarios del fútbol profesional. Algunos ya lo están haciendo, pero en su mayoría lo transitarán a partir de ese momento.

Por esa razón, el Sudamericano de Chile –que para Uruguay comienza el día 18–, marca para esta nueva generación que llega al final de sus días en el fútbol de formación, un punto de quiebre que viene con el plus de que la tercera parte de los integrantes de este equipo uruguayo tienen un largo recorrido en el laboratorio del Complejo de la AUF. Seis de los 23 se iniciaron en sub 15. Si se mirara al grupo desde sub 17 la nómina se extiende a siete y a ocho en sub 18.

Juan Manuel Sanabria, Thomas Chacón, Nicolás Schiappacasse, Edgard Elizalde, Mauro Silvera, Renzo Rodríguez, llegaron siendo sub 15, y así se fue alimentando un proceso de formación. Además, Sanabria, Chacón y Schiappacasse debutarán en Chile con el particular registro de 65 partidos internacionales con selecciones juveniles.

Esta sub 20 viajará a Chile con 17 meses de preparación. Comenzaron en agosto de 2017, aquella mañane en la que Coito les planteó el desafío de construir su propia historia, despojados de la presión –que cada vez se hará sentir más– de defender el título de 2017. En ese período, jugaron 27 partidos, de los cuales ganaron 13, empataron seis y perdieron ocho.

El entrenador, que desde 2007 trabaja en las juveniles de Uruguay, el miércoles de noche en el Supicci de Colonia dirigió su partido 252. Antes, había dirigido en sub 15, sub 17. Lleva 105 partidos en sub 20 con casi el 50% de triunfos.

Uruguay está pronto para volar. Este miércoles jugaba en Colonia el amistoso despedida. El lunes viajarán a Chile y el viernes 18 debutarán en la serie B que compartirán con Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador. En 10 días jugarán cuarto partidos, con 48 horas de descanso entre el primero-segundo y tercero-cuarto. Los tres primeros de la serie clasifican al hexagonal final que disputarán con los tres mejores del grupo A, que componen Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. Los cuatro primeros de esa ronda final irán al Mundial.

La única duda por temas sanitarios es la de Schiappacasse. Hace una semana, ante San Gregorio de Polaco, tuvo una fatiga muscular y está en recuperación, dijo el DT. “En días estará integrado normalmente”, puntualizó.

La despedida formal de la selección se produjo este miércoles. Los representantes del gobierno, que entregaron el Pabellón Nacional, resaltaron la importancia del camino recorrido y que muchos de ellos tuvieron en su etapa de formación el respaldo del Gol al Futuro, programa que brindó un salto de calidad a la formación integral de los futbolistas juveniles, desde su nacimiento en 2009. Allí quedó todo pronto. Uruguay viaja a Chile a defender algo más que un título, va a revalidar un sello de calidad y a presentar a sus nuevos Luis y Edi.

El resumen estadístico presentado por la Asociación revela los siguientes datos de la selección sub 20 que jugará el Sudamericano de Chile.

Participación en las distintas categorías

Sub 15 – 6 futbolistas (Renzo Rodríguez, Nicolás Schiappacasse, Thomás Chacón, Juan Manuel Sanabria, Edgar Elizalde y Mauro Silveira)

Los que más jugaron: Thomás Chacón, Juan Manuel Sanabria y Edgar Elizalde (24 partidos)

Sub 17 – 8 futbolistas (Franco Israel, Bruno Méndez, Renzo Rodríguez, Nicolás Schiappacasse, Thomás Chacón, Juan Manuel Sanabria, Edgar Elizalde y Mauro Silveira)

El que más jugó: Thomás Chacón (26 partidos)

Jugadores con más partidos jugados en sub 20

Nicolás Schiappacasse: 32 partidos (segundo proceso sub-20)

Juan Manuel Boselli: 21 partidos (segundo proceso sub-20)

Pablo García: 20 partidos (segundo proceso sub-20)

Emiliano Ancheta: 18 partidos

Bruno Méndez y Maximiliano Araújo: 16 partidos

Goleadores en sub 20

Nicolás Schiappacasse: 18 goles (segundo proceso sub-20)

Pablo García: 6 goles (segundo proceso sub-20)

Emiliano Gómez, Facundo Batista y Juan Manuel Boselli (segundo proceso sub-20): 3 goles

Jugadores con más partidos en selecciones nacionales (sub 15, sub 17, sub 18 y sub 20)

Juan Manuel Sanabria: 65 partidos

Thomás Chacón: 65 partidos

Nicolás Schiappacasse: 65 partidos

Edgar Elizalde: 55 partidos

Mauro Silveira: 43 partidos

Goleadores en selecciones nacionales (sub 15, sub 17, sub 18 y sub 20)

Nicolás Schiappacasse: 30 goles

Facundo Batista: 9 goles

Pablo García: 7 goles

Agustín Dávila: 5 goles

Juan Manuel Sanabria: 4 goles