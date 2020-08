Juezas en carrera por dirigir el gremio: ¿qué opinan del sistema de justicia y sus dificultades?

Por primera vez tres listas se disputan la dirección del gremio de jueces que este sábado tiene sus elecciones, y por primera vez compiten tres mujeres. A la oficialista Lista 1 –que gobierna desde hace dos períodos (cuatro años)– y a la histórica Lista 2 –que gobernó desde que se creó la AMU–, se sumó esta vez la Lista 1994 que busca ser una alternativa y viene a cuestionar lo hecho hasta ahora por la dirigencia de la Asociación de Magistrados, un gremio que aparece dividido. Por ejemplo se oponen a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan estar agremiados y tengan voto en las asambleas. También promueven la existencia de concursos para ascender algo que fue aprobado en una ley pero que la Suprema Corte no ha aplicado hasta el momento.

El Observador entrevistó a las tres candidatas que son la ministra del tribunal de apelaciones civil Cristina Cabrera (Lista 1), la jueza de familia especializada Lilián Elhorriburu (Lista 2) y la jueza civil Alexandra Facal (Lista 1994) para conocer su posición de los principales temas que hacen a la actividad judicial.



¿Cómo impacta en el Poder Judicial el recorte presupuestal pretendido por el gobierno?

Cabrera: El acuerdo que se publicitó en la prensa (Búsqueda informó que el Ejecutivo iba a dar los recursos para aplicar la ley de género) nos congratuló. Esperemos que se lleve a la realidad. Un recorte hace imposible mantener un buen servicio.

Elohirriburu: El 14 de marzo la vicepresidenta Beatriz Argimón planteó el compromiso de presupuestar la ley de violencia de género, ley que empezó a regir el 19 de enero de 2018 con presupuesto cero, tenemos muchas carencias, y casos de violencia de todo tipo que con la pandemia se vio incrementado. Necesitamos recursos.

Facal: Preocupa un recorte en un presupuesto que ya viene afectado. Todos los conflictos terminan siempre en el Poder Judicial... con la crisis va a haber más despidos. No nos llegó esa comunicación (del acuerdo con el Ejecutivo), pero la ley de violencia de género es la necesidad mayor.

¿Están conformes con la negociación llevada adelante por el Poder Judicial con el gobierno?

Cabrera: Esta negociación que ha salido satisface en algunos aspectos lo solicitado por la asociación, hay otros aspectos que entendemos se podían seguir gestionando.

Elohirriburu: La ley de violencia de género se empezará a aplicar en 2024 y se aprobó en 2018 por lo que lo bueno sería aplicarla ya pero algo es algo.

Facal: Uno de los problemas que tenemos es la comunicación, la SCJ tiene un estilo de ser austero en la comunicación, se dialoga con los medios pero son cuestiones que no trascienden internamente.

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció que hay una cuenta pendiente con los jueces, ¿cree que volverá a equiparar salarialmente a los ministros de la Corte con los ministros de Estado?

Cabrera: Es otra reivindicación de la AMU, que se plantee nos parece justo. Fue gracias al impulso que tuvo el tema desde la propia asociación con juicios y acciones de inconstitucionalidad que se logró una equiparación parcial pero falta un 10% para los jueces 10%, y un 8% para los funcionarios.

Elohirriburu: Todos estamos implicados con eso. Fue imposible equiparar el 26% en su totalidad.

Facal: Obviamente vemos con buenos ojos que se tenga presente esa situación, estaremos atentos a que esas declaraciones se vean plasmadas posteriormente.

La ley 19.830, que modificó la Ley Orgánica de la Judicatura estableció concurso para el ascenso de los jueces. Esta fue apoyada por la directiva de AMU, pero la Suprema Corte de Justicia anunció un recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos. ¿Qué posición adoptará su lista sobre el punto?

Cabrera: La SCJ no interpuso aún la acción de inconstitucionalidad y no sabemos si se va a promover. Habrá que llamar a asamblea extraordinaria. La posición va a salir del cuerpo de general. En lo personal no he emitido opinión, la directiva en su momento planteó el apoyo.

Elhorriburu: Se está negociando con la Corte, pero hay algunos puntos que los magistrados no estamos de acuerdo, depende como se manejen las pruebas mensuales (a tener en cuenta para los ascensos). Habría que hacer algún ajuste a la ley.

Facal: Estamos de acuerdo con la ley, aunque es necesario reglamentar alguna cosa por ejemplo, no se nos notifican las calificaciones por parte de los superiores. Existe una lista de ascenso que sale cada dos años pero no sabemos los criterios. Es hora de dar un paso más, y que la SCJ la reglamente y la empiece a aplicar. Hubo una mesa de diálogo, pero no estamos de acuerdo en como se llevó a cabo esa negociación con la Corte y en como se transmitió a los socios.

En AMU se da la situación de que los ministros de la Suprema Corte, que serían la patronal, son miembros del gremio, votan en las elecciones y muchos apoyan a la lista oficialista. ¿Cree que eso es compatible?

Cabrera: Los pasivos no tienen voto y los ministros de la SCJ no es que hayan votado siempre a una misma lista, si bien tienen voz y voto, lo único que ejercen es el voto. Se abstienen de participar de asambleas. Han concurrido para hacer camaradería a las asambleas y estar cerca y ha habido buen trato. No veo absolutamente ninguna incompatibilidad.

Elohirriburu: Somos todos colegas. Todos estamos en esa línea. Somos pocos, unos 450 jueces.

Facal: Es uno de los principios que motiva a esta lista. Vemos a la asocaicón como un gremio no como un asociacion, los jueces tenemos el derecho a agremiarnos y en la AMU eso no se refleja tanto. No estamos de acuerdo en que los ministros tengan voz y voto. Se les debe suspender el voto cuando ejercen como ministros, y tenemos discrepancia con que los asesores técnicos de la Corte tengan derecho a voto. Hay incompatabilidad.

¿Cree que los jueces deben explicar en los medios el fundamento de sus decisiones?

Cabrera: Antiguamente se decía que el juez habla a través de sus fallos, la AMU ha hecho una comunicación fluida frente a la prensa. Planteamos la necesidad de actuar de cara a la sociedad, hacer un trabajo con escuelas y liceos, traducir el trabajo judicial aunque no es simpático tener que asistir a un juzgado, queremos que se sepa que el trabajo de los jueces es en beneficio de la sociedad. Y luego darle capacitación a los jueces, que no existe. Debemos hacer un trabajo en ese sentido.

Elohirriburu: Es importante que salgamos pero hay veces que no tenemos capacidad de explicar. También es importante que tenemos un vocero. En mi caso, cuando tuve que salir a la prensa por el caso Gomensoro, le pedí a Raúl Oxandabarat que explicara.

Facal: Estamos en un momento en que comuncacion es relevante pero es una cuestión indiviudal de cada juez. Es respetable pero no estoy de acuerdo en imponerlo tampoco. Queda dentro de la esfera de cada juez, que cada uno determine la oportunidad.

¿Sigue la línea histórica, defendida por AMU, en cuanto a que la SCJ y el TCA deben seguir siendo integrada por jueces de carrera?

Cabrera: Es saludable porque se necesitan jueces preparados que hayan vivido desde dentro lo que significa la carrera judicial. El Colegio de Abogados ha planteado que hubiera un conocimiento del curriculum de los candidatos, eso sería un adicional al mecanismo que existe, pero que tengan carrera e independencia del poder político da garantías.

Elohirriburu: Da más garantías que sean jueces de carrera porque todos los jueces nos estamos capacitando permanentemente. La lista 2 fue promotora de la carrera que forma a los fututros jueces en el Centro de Estudios Judiciales.

Facal: Por supuesto, es lo que ha dado la garantía de independencia. Uruguay es un país reconocido en ese punto. La Constitución no tiene un reglamento claro. Sí nos parece importante la necesidad de explicar el fundamento por el cual se elige a los jueces que llegan a la Corte. Está bueno que la sociedad sepa qué y por qué se hace.

¿Entienden que en la Fiscalía General de la Nación debería ocurrir lo mismo?

Cabrera: Tiene que ser alguien capacitado, tanto que provenga de la fiscalía o de la magistratura asegura eso porque hay vinculación directa entre ambos organismos.

Elohirriburu: El Dr. Jorge Díaz es gran amigo, y fue juez, nada obsta para que ocurra lo mismo en la Fiscalía, pero es una pregunta para hacerle a los fiscales.

Facal: Será cuestión de hablarlo con ellos. Es una de las consignas sentarnos a dialogar con los fiscales.

Entiende que el Poder Judicial debería ser excluido del artículo 220 de la Constitución y que su presupuesto fuera enviado directamente al Poder Legislativo?

Cabrera: Es una de las aspiraciones que hemos planteado siempre, aunque no vamos a tener la misma inserción social ni la capacidad de que la ciudadanía empatice con esta propuesta.

Elohirriburu: Si pero habría que modificar la Constitucion. Lleva tiempo pero podría proponerse. Hace cuatro años que tenemos presupuesto cero, no hay defensores, no hay papel para imprimir pero estamos buscando que a través del Poder Judicial se sigan garantizando derechos.

Facal: Entiendo que sería bueno lograr mayor independencia del Poder Judicial puesto que es una independencia recortada por la dependencia económica.

¿Qué opina de los allanamientos nocturnos?

Cabrera: La ciudadania se pronunció y se verá frente a la circunstancias concretas si quiere cambiar de opinión. Prefiero no ingresar en un tema político. No estoy en la materia penal pero hay que ser cuidadosos a la hora de afectar derechos fundamentales de las personas.

Elohirriburu: Tenemos la ley de procedimietno policial y el artículo 195.5 del Código del Proceso Penal por los cuales si tengo una mujer víctima de violencia en donde el hombre toma de rehén a sus hijos y ella se escapa y va a la seccional policial, yo le hago firmar un acta basada en que ella es tan jefa de hogar como él y se ingresa al hogar aunque sea de noche.

Facal: Es un debate que no lo hemos dado. En mi opinión personal yo no comparto que se modifique. Es una garantía que hay que respetar. Hay que estuadiarla con mayor profundidad para salir de una garantía consagarada constitucionalmente.

Esta es una elección histórica porque las tres candidatas son mujeres, y volverá a dirigir la AMU una mujer, luego del episodio de la jueza Anabella Damasco, procesada por corrupción. ¿Cree que ello tendrá alguna incidencia en el accionar de AMU?

Cabrera: Lamentamos lo de Damasco en lo institucional y en lo personal. Los objetivos de la directiva van en pos de mejorar condición socioeconómica de los jueces y estar cerca de los colegas en sus necesidades. Es muy positivo que seamos tres mujeres teniendo en cuenta que es un Poder Judicial femenizado de manera importante, hay necesidades en el desarrollo familiar, maternidad y compatibilidad con la carrera en las que vamos a trabajar.

Elohirriburu: La AMU es una unidad, por más que haya listas distintas. De todos modos, cada vez más estamos buscando romper ese techo de cristal.

Facal: Va a reflejar la realidad del Poder Judicial porque somos más mujeres que hombres. Por el tema de género es un buen mensaje que la AMU sea presidida por una mujer. En nuestra lista hicimos una opción, fue un mensaje claro de que queríamos dar con perspectiva de género. Fui de las primeras juezas, estando en Carmelo, en dictar una sentencia con perspectiva de género. ll