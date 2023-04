¿Jugada preparada o espontánea? Lo que dijo Gutiérrez del gol de Nacional a Wanderers

Minuto 89 del partido entre Wanderers y Nacional por la 12ª fecha del Torneo Apertura. Tiro libre al borde del área para los tricolores, que no juegan un buen partido. Se paran Franco Fagúndez y Camilo Cándido atrás de la pelota. Mauro Silveira, golero bohemio, arma una barrera de nueve hombres. El décimo está a la izquierda marcando a varios jugadores de Nacional, posibles receptores. Pero a la derecha de la barrera no hay marca: Marcos Montiel, Diego Polenta y Fabián Noguera están solos. Fagúndez amaga a romper barrera, guantes y red. Pero la toca despacito a la izquierda. Polenta es el receptor. Controla y fusila. Nacional gana. Es un triunfo que lo deja en carrera por el Apertura.

La duda surgió inmediatamente. ¿Fue una jugada preparada? ¿Se forjó en el laboratorio de Los Céspedes? ¿O fue una acción espontánea? ¿Un aprovechamiento del grosero descuido de la defensa de Wanderers? Álvaro Gutiérrez pasó por una nota televisiva donde no fue consultado al respecto. Pero en la conferencia de prensa de los medios radiales, sí se lo preguntaron.

Y esto dijo el DT: "Me gusta que ellos tengan su impronta y que cuando vayan a hacer una pelota quieta se tomen su tiempo para que vean qué necesita la jugada. Pasó el otro día contra el DIM. Y hoy fueron ellos los que vieron que había mucha gente en la barrera y dijeron 'dámela a mí que estoy solo'. Y salió", reveló el Guti.

Sergio Blanco, entrenador de Wanderers, dijo la jugada los sorprendió, que no la tenían prevista y que deberán trabajarla de aquí en más porque contra River también habían tomado un gol de tiro libre.

El entrenador de Nacional se sinceró y dijo que su equipo no jugó bien, sobre todo en el primer tiempo. Pero que las acciones se emparejaron en el complemento y que el equipo levantó con los cambios. También ensayó una autocrítica donde afirmó que no haber hecho muchas variantes en los partidos que dirigió la sacó frescura al equipo.

"No fue nuestro mejor partido debido al planteamiento de Wanderers. Fue un muy buen planteamiento, ultra ofensivo, que nos hizo retrasar mucho las líneas y no podíamos presionar mucho porque las veces que quisimos salir a presionar nos recibían solos en el medio y nos generaban ocasiones; y las veces que quisimos salir de contra, no tuvimos la precisión requerida. Creo que en el segundo tiempo hubo recambio de muchachos, que capaz fue error mío jugar tantos partidos seguidos manteniendo la misma base, porque cuando entraron muchachos que estaban teniendo menos partidos, se vio un cambio de dinámica. Y también nos replegamos un poquito más pensando que en realidad ellos iban a regalar más la pelota al no encontrar los espacios y así fue lo que pasó, que mejoramos en el segundo tiempo", analizó el DT tricolor en diálogo con VTV.

"En el primer tiempo no tuvimos los circuitos ni la dinámica que queríamos. Lo que más me gustó fue la rebeldía y que los recambios mantuvieron y superaron el nivel, y eso quiere decir que están todos metidos en la cosa", agregó después ante los medios radiales.

"Para jugar de transición, rápido, rápido solo tenemos a (Alfonso) Trezza. Por la izquierda, rápido no tenemos a nadie. Hay que buscar la manera, tal vez la subida de (Camilo) Cándido. Cuando Cándido no sube, quedamos sin pierna zurda porque muchas veces (Gastón) Pereiro se encuentra a la derecha para jugar con pierna cambiada", analizó Gutiérrez dando a entender las deficiencias que hubo en el armado del plantel de Nacional para la temporada.

"Estoy muy contento porque Wanderers venía igual que nosotros, en su cancha y con muchos partidos encima", afirmó.

"Es muy probable que haga cambios para el partido que viene, de entrada, para no tener que hacerlos después", expresó sobre el próximo partido que jugará Nacional.

Gutiérrez también dijo que armó el banco con nueve jugadores porque tenía lesionados (Emmanuel Gigliotti, Francisco Ginella y Renzo Sánchez) y también jugadores en la selección sub 20: Renzo Chagas. Además, si bien no lo mencionó, estaban suspendidos Leandro Lozano y Yonathan Rodríguez. También dijo que el juvenil de la selección sub 17 Thiago Helguera "iba a ser convocado".

"No la pasamos bien, fue una victoria muy sufrida. Ganar nos mantiene ahí, expectantes. Nuestra idea es a fin de año estar peleando en las finales, si Dios quiere. Evidentemente que no descartamos este campeonato aunque por lógica sabemos que es difícil.

Gutiérrez destacó el trabajo de Bruno Damiani, Trezza y también dijo que Franco Fagúndez "levantó mucho" y que Manuel Monzeglio "viene confirmando". Fagúndez volvió a jugar tras quedarse en el banco los dos últimos partidos (Fénix y DIM).

Por último le dejó un alentador mensaje al hincha: "Nosotros vamos a pelear a muerte, pero se tienen que dar resultados, lamentablemente".