Hincha de Cerro le tiró una banana a Miguel Samudio de Liverpool en actitud racista

El lateral paraguayo de Liverpool, Miguel Samudio, fue víctima este lunes de un nuevo episodio de racismo en las canchas del fútbol uruguayo.

En el partido jugado en Belvedere, por la 12ª fecha del Torneo Apertura entre el negriazul y Cerro, la hinchada visitante le tiró una banana al jugador. Este, la peló y comió un pedazo y luego repudió el hecho a través de sus redes sociales.

Este hecho se realizó antes en muchas ocasiones en el fútbol europeo para denigrar a jugadores de raza negra tratándolos como monos.

El repudiable episodio corrió sobre el minuto 80 del partido y quedó claramente captado por las cámaras de televisión cuando Samudio fue a sacar un lateral de espaldas a la hinchada de Cerro.

"En el día de hoy ocurrió un incidente el cual en lo personal no me afecta pero que no puede volver a suceder. Todos los que componemos el fútbol, jugadores, funcionarios e hinchas, debemos trabajar para que esto no vuelve a suceder. Quiero agradecer a los hinchas de la institución por el apoyo y decirles que confíen en este grupo que lo mejor está por venir", escribió el jugador en un bloc de notas al que le hizo captura de pantalla para posterarlo en su cuenta de Twitter como una foto.

El encargado de comunicación de Liverpool, Nicolás Aranco, expresó en su cuenta de Twitter lo ocurrido: "Una persona que se encontraba en la tribuna visitante le tiró una banana a Miguel Samudio, quien la levantó y la comió. El racismo no es un tema de hinchadas. No se soluciona ni con lista negra ni con pagos de UR... Que lo ocurrido tenga la misma difusión e importancia que los temas políticos que día a día ocurren y se discuten en nuestro fútbol. No puede volver a suceder en ningún ámbito de la vida. Todo mi apoyo a Miguel Samudio", expresó.