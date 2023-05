Juicio a Dani Alves por agresión sexual: publican en Brasil un video impactante sobre el caso

El medio brasileño UOL obtuvo recientemente el video completo (tres horas) de lo ocurrido la noche del 30 de diciembre en la discoteca barcelonesa "Sutton Club", antes y después del episodio que protagonizó el exjugador de Barcelona Dani Alves, acusado de violación por una joven española.

Por ahora las imágenes no pueden ser mostradas por el secreto judicial y la protección de la identidad de la víctima pero el portal brindó un relato detallado de los hechos.

Las interacciones entre Dani Alves y la joven de 23 años, registradas por las cámaras locales, se pueden dividir en tres partes: los primeros minutos que pasan juntos despreocupados en la zona VIP, los que preceden a entrar al baño y lo que sucede después de los 15 minutos que pasan en el baño.

En la primera etapa se respira un ambiente alegre en el que la muchacha y su prima bailan junto al jugador y su amigo Bruno Brasil, que lo había acompañado esa velada.

Las imágenes dan testimonio del episodio en el que la víctima se aleja del futbolista tras ser manoseada en la espalda.

Detalles de la supuesta violación

Acto seguido el deportista se levanta y se dirige hacia la puerta del baño privado. Las cámaras no muestran esta entrada pero se pueden ver sus pies reflejados en un espejo. Mientras tanto la chica jabla con otras personas, mira varias veces la puerta del baño antes de llegar a ella.

Según su testimonio, Alves habría hecho una señal para seguirla, pero asegura que no entendió que se trataba de un baño. UOL revela que no había indicios de que se tratara de un servicio. Además, un empleado del recinto confirmó que la puerta no tenía señalización.

EFE

Dani Alves en el Mundial de Qatar

El video retoma a Dani Alves cuando sale solo del baño. La joven de 23 años reaparece solo más tarde y tras intercambiar unas palabras con su prima se va.

La cámara, colocada en la puerta y mirando hacia el interior del Sutton Club, muestra a la víctima y su compañera mientras se dirigen hacia la salida. La primera le muestra la rodilla lesionada y comienza a llorar. Se abrazan y un guardia de seguridad del club se acerca para ayudarlas llamando al gerente, que luego llama a la policía y asistencia médica.

Mientras tanto, Dani Alves y Bruno pasan rápidamente a su lado: el jugador pasa prácticamente a menos de un metro de la mujer con la que estaba en el baño minutos antes, sin contacto visual. Un poco más tarde la mujer es trasladada en ambulancia al hospital de Barcelona, ​​donde fue sometido a unas pruebas.

¿Cuál puede ser la pena para Dani Alves?

El fiscal del caso expresó que el futbolista se enfrenta a "un delito de violencia sexual que conlleva una pena de entre 4 y 12 años de prisión", es posible que se agregue a la causa "presunto abuso de superioridad" y "daño psicológico".