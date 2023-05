Un exjugador de Marcelo Bielsa contó una anécdota del técnico que no deja bien parado a Riquelme

El futbolista Ander Herrera, que fue dirigido por Marcelo Bielsa en el Athletic Bilbao, contó una anécdota del nuevo entrenador de la selección uruguaya que no deja bien parado a Marcelo Riquelme.

En una entrevista con Bein Sports, Herrera recordó lo siguiente:

"Yo tengo una anécdota con Pablo Quiroga, el ayudante de Marcelo. Cuando Marcelo firma por el Athletic yo había firmado unos meses atrás pero todavía estaba terminando en Zaragoza, todavía me quedaban unos meses a pesar de que el fichaje había sido oficial" expresó.

Kenzo Tribouillard / AFP

Ander Herrera en el PSG

Agregó que "al tiempo yo era un futbolista importante con Marcelo. Era un fijo y Marcelo confiaba mucho en mi, teníamos una gran relación, más que personal, futbolística. Porque entendíamos el fútbol de la misma manera".

Sin embargo, "un día Pablo (Quiroga) me contaba que cuando Marcelo fichó por el Athletic le dijo 'miré unos videos de ese Herrera, lo que he visto yo, me parece que es un poco como Riquelme, no me convence'. Luego en cambio tuvimos una relación fantástica y nos fue muy bien esos dos años juntos", señaló Herrera.

Bielsa dirigió al Athletic Bilbao en 2011, luego de irse de la selección de Chile. Herrera, que luego jugó en Manchester United y PSG, retornó el año pasado al equipo de Bilbao.