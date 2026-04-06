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El encuentro de Federico Valverde con Khabib Nurmagomedov, leyenda de las artes marciales mixtas que visitó a Real Madrid

Khabib, quien fue campeón mundial de peso ligero de MMA, visitó el complejo de los merengues y se sacó fotos junto a varias figuras

6 de abril de 2026 9:31 hs
Trent Alexander-Arnold, Khabib Nurmagomedov y Federico Valverde

Trent Alexander-Arnold, Khabib Nurmagomedov y Federico Valverde

Federico Valverde, el volante uruguayo de Real Madrid y la selección de Marcelo Bielsa, compartió un encuentro con Khabib Nurmagomedov, leyenda de las Artes Marciales Mixtas (MMA), quien estuvo este domingo en el entrenamiento de los merengues.

Khabib, quien fue campeón mundial de peso ligero de MMA, visitó el complejo de los blancos y se sacó fotos junto a varias figuras del equipo.

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Valverde compartió la foto que subió la estrella rusa en sus redes, en la que aparece también junto al inglés Trent Alexander Arnold.

Trent Alexander-Arnold, Khabib Nurmagomedov y Federico Valverde
Trent Alexander-Arnold, Khabib Nurmagomedov y Federico Valverde

Trent Alexander-Arnold, Khabib Nurmagomedov y Federico Valverde

Khabib Nurmagomedov se retiró sorpresivamente de la MMA en 2020, tras prometerle a su madre que la pelea ante Justin Gaethje, en la que ganó por nocáut técnico en el segundo asalto, iba a ser la última de su carrera.

El comunicado de Barcelona de este domingo por la lesión de Ronald Araujo, quien salió lesionado el sábado antes de terminar el primer tiempo

Sin Federico Valverde, el Real Madrid perdió sobre la hora ante Mallorca y se aleja de la cima de LaLiga de España

Embed - Khabib Nurmagomedov GREATEST FINISHES

Esa fue su primera y última pelea tras el fallecimiento de su padre y entrenador Abdulmanap en julio de aquel año.

Khabib Nurmagomedov en su visita a Real Madrid
Khabib Nurmagomedov en su visita a Real Madrid

Khabib Nurmagomedov en su visita a Real Madrid

"Soy el campeón indiscutible e invicto de la UFC (Ultimate Fighting Championship) con un balance de 13-0 (en la UFC) y con 29-0 en toda mi carrera profesional en las MMA", declaró después de su victoria en Abu Dabi.

"Prometí a mi madre que ésta sería mi última pelea. No puedo volver sin mi padre", apuntó.

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