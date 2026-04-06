El encuentro de Federico Valverde con Khabib Nurmagomedov, leyenda de las artes marciales mixtas que visitó a Real Madrid
Khabib, quien fue campeón mundial de peso ligero de MMA, visitó el complejo de los merengues y se sacó fotos junto a varias figuras
6 de abril de 2026 9:31 hs
Trent Alexander-Arnold, Khabib Nurmagomedov y Federico Valverde
Federico Valverde, el volante uruguayo de Real Madrid y la selección de Marcelo Bielsa, compartió un encuentro con Khabib Nurmagomedov, leyenda de las Artes Marciales Mixtas (MMA), quien estuvo este domingo en el entrenamiento de los merengues.
Khabib, quien fue campeón mundial de peso ligero de MMA, visitó el complejo de los blancos y se sacó fotos junto a varias figuras del equipo.
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Khabib Nurmagomedov found himself in a very different setting this week, stepping into a Real Madrid training session and sharing a moment with Jude Bellingham. Khabib filmed Bellingham saying “send me location”, a playful nod to the line he once aimed at Conor McGregor. There… pic.twitter.com/0uxhNAc9lr
Valverde compartió la foto que subió la estrella rusa en sus redes, en la que aparece también junto al inglés Trent Alexander Arnold.
Khabib Nurmagomedov se retiró sorpresivamente de la MMA en 2020, tras prometerle a su madre que la pelea ante Justin Gaethje, en la que ganó por nocáut técnico en el segundo asalto, iba a ser la última de su carrera.
Esa fue su primera y última pelea tras el fallecimiento de su padre y entrenador Abdulmanap en julio de aquel año.
"Soy el campeón indiscutible e invicto de la UFC (Ultimate Fighting Championship) con un balance de 13-0 (en la UFC) y con 29-0 en toda mi carrera profesional en las MMA", declaró después de su victoria en Abu Dabi.
"Prometí a mi madre que ésta sería mi última pelea. No puedo volver sin mi padre", apuntó.