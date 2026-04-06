Los feriados laborables y no laborables de abril 2026 en Uruguay: cuándo caen y cómo se pagan

Este año el mes de abril comenzó con varios días de receso en centros educativos y algunas actividades laborales interrumpidas por la Semana de Turismo . A esto se suma que, a mediados de mes, los uruguayos tendrán un nuevo feriado por una fecha que conmemora un hecho clave de la historia nacional. Además, un grupo de trabajadores gozará de un feriado no laborable que se pegará al Día de los Trabajadores , que se celebra en todo el mundo el 1° de mayo .

Se trata del domingo 19 de abril , cuando se cumplirán 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales , una fecha considerada feriado laborable en Uruguay.

En esta ocasión, al caer domingo, el asueto se mantendrá en ese mismo día y no se trasladará . La normativa vigente establece que los feriados no inamovibles que coinciden con sábado, domingo o lunes se conmemoran en la misma fecha . En cambio, si caen martes o miércoles, pasan al lunes anterior; y si caen jueves o viernes, al lunes siguiente.

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Cada año, la fecha se recuerda con una ceremonia en la playa de La Agraciada, en Soriano, donde ocurrió el desembarco.

El 19 de abril de 1825 fue un momento clave en la lucha por la independencia del Uruguay. Un grupo de patriotas liderados por Juan Antonio Lavalleja desembarcaron en la playa de la Agraciada (hoy en día departamento de Soriano) para unirse a las fuerzas que luchaban por la independencia del territorio.

El desembarco de los Treinta y Tres Orientales fue el comienzo de una serie de batallas que culminaron con la victoria uruguaya en la Batalla de Cerrito en 1827 y finalmente con la independencia del país en 1828. Por esta razón, el 19 de abril se considera el Día del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Cómo se paga si se trabaja ese día

El impacto del feriado en la remuneración depende del tipo de trabajador, según explicó el PIT-CNT.

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador mensual “cobra el mismo sueldo de siempre".

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó la central sindical.

El feriado no laborable para un grupo de trabajadores uruguayos

El jueves 30 de abril algunos uruguayos tienen un feriado no laborable, una jornada que se suma a la del 1° de mayo, cuando todo el mundo conmemora el Día de los Trabajadores.

La fecha en la que tiene lugar este feriado no laborable excepcional para algunos se da por la conmemoración del Día del Trabajador Rural en Uruguay. Por la fecha fijada, este evento queda pegado al 1° de mayo.

La ley promulgada en 2012, durante el gobierno de José Mujica, establece que ese día los trabajadores rurales tendrán un feriado no laborable.

Esto quiere decir que ese día la persona recibirá su jornal como si trabajara y en el caso de trabajar lo percibirá doble, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que rige para todos los feriados no laborables.