La importante donación que hizo a Diego López a las formativas de River Plate y que fue destacada por los darseneros

Diego “Memo” López , exjugador y exentrenador de River Plate , realizó una importante donación a las formativas del club, la cual fue destacada por la institución que este año disputa el Campeonato Uruguayo de Segunda división tras descender la pasada temporada.

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La donación de López consistió en 50 pelotas que fueron destinadas a las divisiones juveniles .

Así lo destacaron los darseneros en sus redes sociales.

“Desde el Club Atlético River Plate agradecemos a Diego “Memo” López, por la donación de 50 pelotas destinadas a nuestras Divisiones Juveniles”, indicaron.

El técnico que dirigió solo un partido en la Segunda división profesional y dejó su cargo

Matías Arezo no se olvida de sus orígenes, y envió un sentido mensaje a River Plate por su descenso a Segunda división profesional luego de 21 años

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cariverplateuru/status/2040908262690705686&partner=&hide_thread=false Desde el Club Atlético River Plate agradecemos a Diego “Memo” López, por la donación de 50 pelotas destinadas a nuestras Divisiones Juveniles. pic.twitter.com/ALps7Vmn5p — C. A. River Plate (@cariverplateuru) April 5, 2026

Como futbolista, Diego López se formó y debutó en los albirrojos, club en el que jugó entre 1994 y 1996 antes de emigrar a Europa.

Además, fue DT del equipo en el comienzo de la temporada 2025, cuando los darseneros ya intentaban zafar del descenso luego de malas campañas.