La importante donación que hizo a Diego López a las formativas de River Plate y que fue destacada por los darseneros
El exjugador y exentrenador darsenero realizó una donación que será destinada a las juveniles de River Plate
6 de abril de 2026 8:59 hs
Foto: Inés Guimaraens
Diego “Memo” López, exjugador y exentrenador de River Plate, realizó una importante donación a las formativas del club, la cual fue destacada por la institución que este año disputa el Campeonato Uruguayo de Segunda división tras descender la pasada temporada.
La donación de López consistió en 50 pelotas que fueron destinadas a las divisiones juveniles.
Así lo destacaron los darseneros en sus redes sociales.
“Desde el Club Atlético River Plate agradecemos a Diego “Memo” López, por la donación de 50 pelotas destinadas a nuestras Divisiones Juveniles”, indicaron.