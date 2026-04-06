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La importante donación que hizo a Diego López a las formativas de River Plate y que fue destacada por los darseneros

El exjugador y exentrenador darsenero realizó una donación que será destinada a las juveniles de River Plate

6 de abril de 2026 8:59 hs
20250223 Diego Lopéz. River Plate Peñarol Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens
Foto: Inés Guimaraens

Diego “Memo” López, exjugador y exentrenador de River Plate, realizó una importante donación a las formativas del club, la cual fue destacada por la institución que este año disputa el Campeonato Uruguayo de Segunda división tras descender la pasada temporada.

La donación de López consistió en 50 pelotas que fueron destinadas a las divisiones juveniles.

20250223 Diego Lopéz. River Plate Peñarol Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens

Así lo destacaron los darseneros en sus redes sociales.

“Desde el Club Atlético River Plate agradecemos a Diego “Memo” López, por la donación de 50 pelotas destinadas a nuestras Divisiones Juveniles”, indicaron.

Matías Arezo no se olvida de sus orígenes, y envió un sentido mensaje a River Plate por su descenso a Segunda división profesional luego de 21 años

El técnico que dirigió solo un partido en la Segunda división profesional y dejó su cargo

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Como futbolista, Diego López se formó y debutó en los albirrojos, club en el que jugó entre 1994 y 1996 antes de emigrar a Europa.

Además, fue DT del equipo en el comienzo de la temporada 2025, cuando los darseneros ya intentaban zafar del descenso luego de malas campañas.

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