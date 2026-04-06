Meteorólogo llamó a tener "cuidado" por temporal que "va a estar complicado" a mitad de semana: los detalles

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó un comienzo de semana inestable y advirtió por un episodio de temporal con viento significativo a mitad de semana , con impacto en varias zonas del país.

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Durante su participación en Informativo Sarandí, Ramis señaló que las lluvias recientes dejaron acumulados de entre 25 y 30 milímetros en Montevideo , con registros variables en el resto del país. “ Estuvieron bastante bien repartidos ”, valoró, aunque recordó que no alcanzaron los niveles de eventos anteriores.

Para este lunes 6 de abril, el meteorólogo indicó una jornada con cielo cubierto , una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C , con posibilidad de lluvias hacia el final del día.

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Meteorólogo advierte por lluvias "interesantes" y tormentas fuertes desde la semana que viene: los detalles

El martes continuará la inestabilidad, con temperaturas entre 16 °C y 22 °C y presencia de tormentas y lluvias . En ese sentido, advirtió sobre una zona especialmente afectada: “ Hay una franja que va desde Paysandú hasta Rocha, con un ancho de 50 kilómetros, y ahí pueden haber tormentas severas. Cuidado ” .

Advertencia por temporal el miércoles

El punto más crítico de la semana será el miércoles. Ramis fue enfático: “El miércoles temporal. Así como suena” .

Ese día se esperan vientos de componente sur con intensidades de 60 km/h y rachas de hasta 80 km/h, principalmente en zonas costeras como Montevideo y Rocha. “Las zonas costeras, cuidado”, remarcó .

Además, recomendó evitar actividades en el mar: “No despachen embarcaciones menores porque va a estar complicado” .

Consultado sobre la probabilidad del fenómeno, respondió con énfasis: “Alto. 103%” .

Cómo sigue la semana

Tras el evento del miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse. El jueves se prevé una jornada nubosa, con temperaturas entre 16 °C y 20 °C.

Hacia el fin de semana, las condiciones mejorarán parcialmente: el sábado se espera un día algo nuboso con máxima de 24 °C, mientras que el domingo volvería la inestabilidad, con cielo nuboso a cubierto y chaparrones.

“El panorama” —resumió Ramis— muestra una semana con variabilidad, marcada por lluvias, tormentas y un episodio de viento que requerirá precaución.