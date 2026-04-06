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José María Giménez está en duda para visitar a Barcelona por la Liga de Campeones esta semana; mirá qué le pasó

El central uruguayo está en duda para el partido de Champions, a la espera de su evolución en las próximas horas

6 de abril de 2026 10:00 hs
José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués João Cancelo

José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués João Cancelo

Foto: EFE

Jan Oblak, Marc Pubill y Rodrigo Mendoza, jugadores del Atlético de Madrid, se reincorporaron este lunes a los entrenamientos con el grupo, una vez superadas sus lesiones, y estarán disponibles para Diego Simeone para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Barcelona en el Camp Nou (miércoles, 16:00 horas), en el que surge la duda de José María Giménez, que no se entrenó en la vuelta al trabajo.

Los tres primeros ya formaron parte de la sesión junto al resto de sus compañeros en la mañana de este lunes, tras ultimar sus respectivas recuperaciones: Mendoza, de un esguince en el tobillo derecho y después de cinco partidos de baja; Oblak, de una distensión muscular en el costado que lo ha apartado de los cuatro choques más recientes del equipo; y Pubill, de una lesión en las costillas que también lo había dejado fuera de los últimos tres duelos.

MADRID, 04/04/2026.- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués del FC Barcelona João Cancelo (d) durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona dis
José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués João Cancelo

José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués João Cancelo

Giménez con molestias

Ya recuperados los tres, en el entrenamiento de este lunes, con reparto de cargas dependiendo de si fueron o no titulares el pasado sábado contra el Barcelona, sólo tres jugadores no se entrenaron con normalidad: José María Giménez, por unas molestias del duelo con el Barcelona, y Pablo Barrios y Johnny Cardoso, por sendas lesiones musculares.

El central uruguayo es duda por ese motivo, a la espera de su evolución en las próximas horas, mientras que los centrocampistas español y estadounidense están descartados para el encuentro por sus dolencias musculares.

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El plantel de Atlético volverá a ejercitarse este martes por la mañana en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes de desplazarse por la tarde a Barcelona.

EFE

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