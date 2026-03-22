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El técnico que dirigió solo un partido en la Segunda división profesional y dejó su cargo

Estuvo al frente del equipo en el debut del Campeonato Competencia en el que perdieron como locales

22 de marzo de 2026 15:10 hs
El debut de Paysandú FC ante Colón por la Segunda división profesional

El debut de Paysandú FC ante Colón por la Segunda división profesional

FOTO: @SegundaAUF

Paysandú FC, recientemente ascendido desde la Divisional C a la Segunda división profesional, se quedó sin su entrenador luego de solo un partido ya que renunció Emiliano Alfaro.

Los sanduceros fueron los que abrieron el Campeonato Competencia de este año la semana pasada y lo hicieron como locales en el Estadio Artigas.

Allí, cayeron vencidos 2-0 ante Colón, que ganó muy bien.

El adiós de Alfaro

El exjugador y entrenador de Liverpool, Emiliano Alfaro, aprovechó, entre otras cosas que Paysandú FC, su nuevo club, tenía fecha libre este fin de semana y en ese contexto, le anunció a los dirigentes de la institución que dejaba su cargo.

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Según publicó Paysandú FC, lo hizo "por motivos personales".

Alfaro había llegado al club el 25 de diciembre pasado y comenzó a trabajar el 19 de enero con el nuevo plantel.

Aquí se puede ver el posteo de Paysandú FC:

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