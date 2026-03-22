El técnico que dirigió solo un partido en la Segunda división profesional y dejó su cargo

Paysandú FC, recientemente ascendido desde la Divisional C a la Segunda división profesional, se quedó sin su entrenador luego de solo un partido ya que renunció Emiliano Alfaro.
Los sanduceros fueron los que abrieron el Campeonato Competencia de este año la semana pasada y lo hicieron como locales en el Estadio Artigas.
Allí, cayeron vencidos 2-0 ante Colón, que ganó muy bien.
El adiós de Alfaro
El exjugador y entrenador de Liverpool, Emiliano Alfaro, aprovechó, entre otras cosas que Paysandú FC, su nuevo club, tenía fecha libre este fin de semana y en ese contexto, le anunció a los dirigentes de la institución que dejaba su cargo.
Según publicó Paysandú FC, lo hizo "por motivos personales".
Alfaro había llegado al club el 25 de diciembre pasado y comenzó a trabajar el 19 de enero con el nuevo plantel.
Aquí se puede ver el posteo de Paysandú FC:
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