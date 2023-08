Julieta Prandi, indignada, apuntó contra la justicia en Twitter

Julieta Prandi publicó una serie de mensajes en las redes para celebrar el fin de la feria judicial ya que está a la espera de que se oficialice una fecha de inicio para el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia.

Que la justicia argentina no funciona bien no es novedad, y que los tiempos no ayudan a que la justicia sea justicia tampoco. Julieta Prandi no es la excepción a la regla. Cayó en las redes de un sistema funciona mal y en cámara lenta.

En su cuenta de Twitter, donde la siguen más de 100 mil personas, la modelo explicó el estado de la causa en un hilo compuesto por varios posteos y criticó los tiempos de la Justicia.

Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizaarnos una y otra vez.

Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente. — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) July 31, 2023

"Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez", comenzó Julieta.

Y en ese sentido, la mujer representada por el abogado Fernando Burlando definió su situación: "Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente".

"Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento", contó Prandi.

"Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo 'A despacho'…", reveló respecto al estado actual de la denuncia contra su expareja y padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco.

Luego, se quejó de la falta de pago de la manutención por parte del padre de sus hijos: "'Cuota de alimentos'. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas".

A su vez, la actual pareja de Emanuel Ortega criticó a la Justicia por falta de acción: "Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre".

"Tengo tanto 'A despacho' que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice 'Buenos Días', me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez", aseguró.

Para cerrar, le habló directamente a la jueza del Juzgado 2 de San Isidro con nombre y apellido: "Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias".

En diciembre de 2022, la Justicia elevó a juicio la causa contra Claudio Contardi por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado contra la conductora y le impuso una restricción de acercamiento por un plazo de seis meses.

Sin embargo, ese fallo no hizo lugar al pedido de que se le aplique una tobillera electrónica a Contardi ni al pedido de embargo e inhibición de bienes que había solicitado la querella.

La elevación a juicio había sido solicitada en octubre de ese año por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Distrito Escobar luego de que se le tomara declaración al empresario.

Acerca de las declaraciones de Contardi, el dictamen de pedido de elevación a juicio detallaba que "presentó un escrito de declaración espontánea donde refiere negar los hechos denunciados por Prandi (de abuso sexual), manifestando que la misma nunca con anterioridad había efectuado manifestaciones con relación a ello pese a haberse generado durante su separación diversas situaciones judiciales que hubiera dado lugar a efectuar a ese tiempo tales insustentables manifestaciones".