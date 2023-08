Julio Ríos ya lo había hecho: las otras veces que se levantó y se fue del aire de Canal 10 en una entrevista

Este domingo Julio Ríos llamó la atención con su intempestiva salida de Polémica en el bar. El periodista deportivo que es panelista del programa de Canal 10 se enojó con su colega Patricia Madrid y con el conductor Jorge Piñeyrúa y tras una encendida discusión, se levantó y se fue de la mesa.

Sin embargo, no es la primera vez que Ríos abandona un programa en vivo.

La primera vez fue en 2007, cuando era parte del equipo del programa deportivo de Canal 10 Punto Penal, el periodista se retiró tras discutir con el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, que estaba como invitado.

En aquella oportunidad, Ríos criticó a Maglione por ocupar su cargo al frente del COU desde 1987 de forma permanente, puesto que ostentaba en 2007 y que aún retiene. "Usted se perpetuó en el poder, y yo estoy en contra de la perpetuidad en el poder en materia deportiva, política o de cualquier índole", señaló Ríos en la entrevista.

"Yo he sido elegido", retrucó Maglione. "Usted habla y se declara el dueño de la verdad", disparó y encendió la polémica.

"Haga lo que usted le parezca, yo no lo voy a escuchar porque no creo en lo que usted ha dicho en todo este tiempo, y no creo en lo que hace. El día que usted haga algo que realmente valga la pena por el deporte uruguayo, yo voy a venir y se lo voy a decir. Lo que usted diga no me interesa", dijo Ríos, mientras se paraba y se retiraba de la mesa.

"Tuvo 20 años para desarrollar un proyecto, hacer un proyecto y no lo hizo", siguió despotricando, de pie, ante la mirada de Maglione y el resto de la mesa. "Los deportistas de este país se mueren de hambre", dijo antes de irse.

Años después, en 2016, Maglione volvió al programa, y Ríos se disculpó por aquella reacción.

Pero esa no fue la única vez que Ríos se levantó de una entrevista en ese programa deportivo.

En 2012, en el marco de una visita del por entonces presidente de Nacional Ricardo Alarcón, el periodista deportivo también abandonó la mesa molesto tras un intercambio por la contratación del director técnico Gustavo "Chavo" Díaz para los tricolores.

"Ríos, escúcheme una cosa", comenzó Alarcón. "Yo vine acá a hablar de Defensor y un tema de orden ético, no vine a discutir con usted".

"No se le puede preguntar", expresó el periodista, mientras Roberto Moar intentaba calmar las aguas desde la conducción y explicar que había acordado con el dirigente que lo dejarían hablar primero.

"Si usted no me vino a escuchar a mí, hable con los compañeros, me parece correcto", dijo Ríos, que comenzó a levantarse de la mesa y a sacarse el micrófono. "Respeto profundamente el programa, soy cortado sistemáticamente, que hable Alarcón, si no quiere hablar conmigo no me voy a sentar".

"Temas circenses no me interesan. Estoy en el fútbol, para ver circo me voy a una carpa a ver a los leones y a los elefantes", zanjó Alarcón, ya con Ríos fuera del piso.