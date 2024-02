"Si era carne, me moría": el relato de Julio Ríos de una "terrible" experiencia que vivió

El periodista deportivo Julio Ríos relató este miércoles un episodio que le sucedió en la mañana, y que lo tuvo, según sus propias palabras, al borde de la muerte. Según contó en su emisión diaria de Las voces del fútbol (Radio Fénix), Ríos se atragantó mientras desayunaba con un trozo de galletita: "Te juro que pensé que hoy me moría".

"Estaba desayunando, yo como galletita con manteca y mermelada, y me atraganté con un pedazo de galleta. Y vi que no la podía pasar de ninguna manera. Quise tomar agua y estaba tan tapada la garganta que no pasaba, expulsé toda el agua", comentó el periodista, que aseguró que hubo momentos en que la desesperación le ganó.

"Viste cuando empezás a ver que te morís. Me acordé de mi amigo Marcelo Claverí, que se murió porque se atragantó con un pedazo de carne, y si era carne me moría. En determinado momento me pego fuerte para ver si puedo expulsar, no lo podía hacer. Y en la desesperación, porque estaba en la cocina solo, no podía gritar, pienso: Julio, la única alternativa que tenés es intentar respirar por la nariz y como es una galletita, se va a mojar y se va a disolver. Todo eso lo pensé en segundos."

Ríos explicó que, cuando la galleta se disolvió, pudo volver a respirar y recobrar la tranquilidad. Sin embargo, la situación lo obligó a reflexionar sobre el tema.

"Estaba en una situación del 50%. Lo terrible no es la muerte porque todos la tenemos asegurado. La cuestión es el cómo. Hoy fue terrible. Fue muy feo", aseguró.