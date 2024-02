Julio Ríos dio detalles de su experiencia cercana a la muerte en Canal 4: "Una galletita te puede matar"

Hace algunas semanas, Julio Ríos contó que vivió un hecho traumático: se atragantó con una galletita mientras desayunaba y, durante varios segundos, dejó de poder respirar. Finalmente, y en medio del pánico que le generó la situación, logró tragar. Este lunes, el periodista deportivo volvió a relatar el hecho en Algo Contigo, en Canal 4, y dio más detalles.

"Desayuno galletitas normalmente. Le pongo mermelada, manteca y un pedazo de queso. Como galletitas al agua, que son muy finas pero son muy filosas, ¿me explico?", comenzó Ríos luego de que Luis Alberto Carballo le pidiera que contara los pormenores de la situación.

"Entonces agarro el teléfono y me mando una galletita. Cuando lo hago, la galletita se me traba en la garganta, en el esófago, entonces voy a tragar y me doy cuenta que era imposible. Hago un segundo intento y era imposible. Me acuerdo en ese momento de mi amigo Marcelo, que anduvo treinta y pico de años conmigo en el auto, era el que me cebaba mate cuando yo relataba fútbol, un hermano entrañable de la vida que murió hace un año y medio atragantado en una parrillada con un pedazo de carne", siguió.

"Realmente vi que estaba en un problema serio, porque se puede tomar a broma, pero te puede matar una galletita, una pastilla, te puede matar un caramelo, te pueden matar las cosas más insólitas, más inverosímiles".

El periodista volvió a relatar que cuando intentó tomar agua no pudo tragarla, pero eso destrabó la galletita y empezó a salir del problema.

"Hace dos meses se había muerto un amigo de Alberto Pérez, que es mi mano derecha hace 20 años en la radio, atragantado con un pedazo de torta frita. El tipo estaba solo, no pudo tragarlo, salió a la vereda y murió. Esto pasa mucho más y es mucho más complejo de lo que la gente imagina. El vaso de agua que tomé golpeó la galletita, pero la inundó de agua porque yo no estaba fabricando saliva, ¿me explico? Entonces al golpear la galletita, lentamente se fue ablandando. En cierto momento prenso las mandíbulas, yo no sé, mi hijo me preguntó, papá, ¿cuánto tiempo fue? Le digo 'no te lo puedo decir porque es tan desesperante que cinco segundos te pueden parecer dos horas, cuarenta segundos te puede parecer un siglo, una vida'", concluyó ante la mirada atónita de Carballo.