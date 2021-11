Fiscalía investiga compra de materiales para obras en el estadio municipal de Cerro Largo

La fiscal de Cerro Largo, Leticia Siqueira, investiga la compra de una alfombra de drenaje para el estadio municipal de Cerro Largo, Mario Ubilla, tras la incautación a un camión que se dio en la localidad de Aceguá el 28 de octubre. Uno de los que estaba en el camión, que traía el césped sintético desde Brasil, es Javier Silveira, funcionario de una ONG que trabaja para la Intendencia de Cerro Largo y que hizo trabajó en la candidatura del intendente, José Yurramendi.

Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detuvieron el camión en el que, además de Silveira, viajaba un policía del departamento. Tras comunicar la detención a sus superiores y, ante la falta de respuesta de estos, los efectivos permitieron al camión continuar con su trayecto. Posteriormente el camión fue incautado como parte de la investigación de la fiscalía.

Los efectivos del PADO involucrados en el procedimiento ya declararon ante la Justicia.

El intendente aclaró, en declaraciones a Informativo Sarandí, que la compra fue realizada por el club Cerro Largo y no por la Intendencia a pesar de que tienen un convenio para realizar la remodelación del estadio. "Pusimos todo a disposición de la Justicia, firmamos el acta de ingreso al estadio. La Intendencia no hizo ninguna compra", aseguró.

"Si llega un camión para el club Cerro Largo nosotros no preguntamos dónde lo compró. El funcionario que está en la barrera del taller municipal no le pide factura", justificó Yurramendi. "La Intendencia no está en conocimiento de eso. ¿Cómo vamos a preguntar dónde compró?", agregó.

Las compras para las obras en el estadio que es propiedad de la Intendencia las está realizando el club pero los trabajos se hacen en conjunto.

Aparte del funcionario de la ONG que trabajó para la candidatura de Yurramendi, también está siendo investigada la policía del departamento por presuntas irregularidades en la cadena de mando informó Informativo Sarandí. Además del funcionario de la ONG en el camión también había un efectivo de la policía del departamento, según la información difundida por Informativo Sarandí.