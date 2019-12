Justicia ordenó a Albarracín prohibición de acercamiento a su pareja

El juzgado de Paz de Florida dictó la prohibición de acercamiento de Nicolás Albarracín a su pareja, la acrtiz Natalia Camilo, luego de que el fin de semana la agredió como trascendió en un video que se publicó en redes sociales, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

La fiscal del departamento, Alicia Gómez, analiza si también hay responsabilidad penal en la conducta del futbolista por violencia doméstica. Camilo radicó la denuncia en Florida, donde el último fin de semana la pareja discutió en la Fiesta Nacional de la Bici en Sarandí Grande, donde ella estaba trabajando como presentadora.

La actriz argentina Nazarena Vélez, amiga de Camilo, fue quien compartió un video grabado en la intimidad de la casa de la pareja que muestra cuando el futbolista la agarra del brazo a Camilo mientras ella grita "soltame, Nicolás, por favor, no me pegues más". En el audio se escucha que Albarracín le pide que lo deje llevarse sus cosas de la casa, y le dice: "¿Vos me querés lastimar? ¿Vos me querés lastimar? Se te va a venir la noche".

Por su parte, la directiva de Wanderers, club donde juega el futbolista, se reunirá este lunes en la tarde para "evaluar la situación y tomar las medidas que correspondan". El presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, dijo a El Observador que la reunión fue citada de urgencia y todavía no hay una decisión tomada.