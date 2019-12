Wanderers evalúa medidas contra jugador por video viral que muestra agresión a su pareja

El Comité Ejecutivo de Wanderers emitió un comunicado en el que condena y rechaza el hecho de violencia protagonizado por Nicolás Albarracín, jugador de la institución, hacia su pareja, la actriz Natalia Camilo.

La directiva se reunirá este lunes en la tarde para "evaluar la situación y tomar las medidas que correspondan". El presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, dijo a El Observador que la reunión fue citada de urgencia y todavía no hay una decisión tomada. "Estamos haciendo averiguaciones, viendo su versión, pero más allá de las versiones hay hechos elocuentes que no podemos no mirarlos", dijo en referencia al video que compartió la actriz argentina Nazarena Vélez, amiga de Camilo.

Vélez, amiga de la modelo uruguaya, difundió en su cuenta de Instagram un video grabado en la intimidad de la casa de la pareja que muestra cuando el futbolista la agarra del brazo a Camilo mientras ella grita "soltame, Nicolás, por favor, no me pegues más". En el audio se escucha que Albarracín le pide que lo deje llevarse sus cosas de la casa, y le dice: "¿Vos me querés lastimar? ¿Vos me querés lastimar? Se te va a venir la noche".

Blanco comentó que los jugadores están de licencia hasta el 6 de enero, pero si estuvieran entrenando, a Albarracín lo habrían "apartado momentáneamente de los entrenamientos", como medida mientras el club investiga lo que sucedió. En el comunicado, reiteran "el más absoluto compromiso con la erradicación de todo tipo de violencia en la sociedad y en particular la violencia contra las mujeres".

Según el presidente de la institución, no hay información sobre situaciones de violencia similares en la pareja o denuncias radicadas en la Policía. Sin embargo, Vélez comentó a través de Twitter que Albarracín trata así a Camilo "desde hace años".