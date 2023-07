Karina Rando: “En los niveles en los que estamos hoy, el agua es potable”

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo ante el Parlamento que el agua que sale de las canillas actualmente en el área metropolitana es potable. Si bien reconoció que hay poblaciones a las que no se les recomienda ingerir el agua corriente, dijo que se trata de "agua segura".

“El agua potable es aquella que no daña la salud, que se puede tomar con seguridad y, además, la persona no la rechaza. Por lo tanto, tiene dos componentes, el primero de los cuales es el objetivo, que es que no hace daño a la salud, lo que, en general, se cumple. En los niveles en los que estamos hoy, el agua es potable, pero hay algunas personas con determinado paladar a quienes no les gusta o no la aceptan para tomar. Por lo tanto, ese componente de la definición de agua es subjetivo y depende de cada uno”, dijo Rando ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La ministra aseguró que ella misma toma agua de OSE. “Hay muchas personas que la aceptan y la toman; por ejemplo, es mi caso y el de otra gente que conozco, que perfectamente toma agua de OSE. Es agua potable”, insistió.

El MSP basa su argumentación en la definición de agua potable que aparece el decreto Nº 375/11 define el agua potable como “el agua apta para consumo humano, que no representa riesgos para la salud por el consumo durante toda la vida o que no genere rechazo por parte del consumidor”.

Esta postura de la ministra de Salud cambia la posición que hasta ahora venía manejando el gobierno. El 11 de mayo el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que el agua que sale de las canillas es “bebible” pero “no potable”.

La ministra se centró en ese concepto de agua “segura y potable” y no quiso confundir con si es bebible o no. “No quiero entrar en si es bebible o no bebible por lo que el señor diputado (Luis Gallo) decía de que bebible también es el whisky, y no se lo podemos dar a un bebé”, explicó.

Sin embargo, el decreto al que hizo mención la ministra Karina Rando modifica el Reglamento Bromatológico Nacional que, además de la definición mencionada, tiene otra bastante más detallada.

Y esa definición establece que el agua no puede tener “microorganismo patógenos”, determina los caracteres físicos y químicos con sus límites máximos permitidos, los contaminantes tóxicos con los límites correspondientes, los caracteres microbiológicos pero también los “caracteres sensoriales”.

El reglamento dice que el agua potable debe reunir las siguientes características: “Caracteres sensoriales: olor y sabor característicos, desprovista de sabores u olores extraños”.

Escenarios

Rando explicó que ante la falta de lluvias y la consecuente sequía generó que en el gobierno los distintos organismos se planearan diferentes escenarios.

Uno de esos escenarios era cortar el agua periódicamente para mantener el servicio durante más tiempo. “Eso generaba riesgos biológicos, por lo tanto, nosotros consideramos que no era adecuado y OSE también”, dijo.

El otro escenario era elevar, tal como hicieron, era aumentar los niveles de cloruros y sodio. “La primera solicitud que se hizo se aceptó -la tengo acá-, con 440 miligramos por litro de sodio y 720 miligramos por litro de cloruros. Resalto que la segunda petición que se hizo fue para los mismos niveles; no se permitió ni duplicar ni triplicar los niveles, o sea que esa parte no la entendí porque nosotros permitimos el aumento a estos niveles, y estos son los niveles que están permitidos”, agregó Rando.

¿Cómo tomó el Ministerio de Salud Pública la decisión de aumentar los valores de sodio y cloruro? La cartera realizó varias consultas. Entre ellas hizo una a la Organización Panamericana de la Salud que “aceptó que eran valores permitidos” y le dio al organismo el “apoyo para aumentarlos”.

“Además, tenemos el apoyo de la academia. Se junta un grupo muy respetable, muy reconocido de expertos”, afirmó Rando.