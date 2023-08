Klopp sobre Darwin Núñez: "Está enojado porque juega poco; si no hubiera estado enojado, no habría hecho dos goles"

El director técnico de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue la resonante victoria como visitantes 2-1 ante Newcastle con un hombre de menos y con dos goles del delantero uruguayo Darwin Núñez.

"Creo que en mis 1.000 partidos como entrenador nunca tuve un partido como este, esa es la verdad. No es que nunca hayamos dado vuelta un partido, lo hicimos. Pero 10 hombres en una atmósfera como esta contra un oponente como este, no es que no pueda recordarlo, estoy bastante seguro de que nunca sucedió porque estos momentos son raros. y súper especiales. Pensé que los muchachos se lo merecían hoy (este domingo) porque con 10 hombres jugamos mejor y le ganamos a Newcastle un buen encuentro", sostuvo el DT de Liverpool luego del triunfo en St. James Park de visitantes, en la conferencia de prensa.

Lo que dijo Klopp de Darwin Núñez

Consultado acerca de qué le dijo a Darwin Núñez a la hora de su ingreso en el minuto 77, Klopp sostuvo: "Definitivamente lo que le dije a Darwin no influyó en su desempeño. Pep Lijnders (su ayudante de campo) puede hablar con él y eso es lo que hizo. Simplemente le di un abrazo y le animé a entrar y luchar por el equipo. Eso es todo. Darwin, ya ha sucedido antes, no está contento por no empezar como titular, así son las cosas, pero alguien, en esta primera etapa de la temporada, no puede empezar. No podemos tener 11 jugadores y jugar con ellos todo el tiempo, así que necesitamos encontrar estabilidad, esa es la discusión... No sé si el público lo discute, pero por supuesto los jugadores no están contentos cuando no son titulares".

Y añadió: "Después del parate internacional (por la fecha FIFA) jugamos cada tres días y nadie puede jugar todos los partidos, así que tenemos que asegurarnos de tener diferentes opciones. Y necesitamos crear una nueva forma de jugar al fútbol y, por supuesto, Darwin puede ser una gran parte de eso. Sus puntos fuertes clave son absolutamente excepcionales, pero también necesitamos encontrar estabilidad. Entonces, para él todo estará bien. Pero tal vez tenía que ser así: si no hubiera estado tan enojado y hubiera comenzado el juego hoy (este domingo), no habría marcado dos goles en los últimos 6 minutos o lo que sea, así que tomémoslo así".