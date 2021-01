Koeman se refirió este sábado a la salida de Luis Suárez del Barcelona

Luis Suárez ha tenido un arranque espectacular en Atlético de Madrid. Tras su polémica salida de Barcelona, el delantero uruguayo ha marcado ocho goles en 11 partidos de la Liga española. La salida de Suárez de Barcelona coincidió con la llegada al club del técnico holandés Ronald Koeman, que este sábado fue consultado sobre la marcha del uruguayo.

¿Se arrepiente de haber dejado marchar a Suárez?, le preguntaron durante la conferencia de prensa previa al partido Huesca-Barcelona de este domingo 3 de enero por la Liga.

Oscar Del Pozo / AFP

"No, porque siempre ha destacado sus cualidades, fue una decisión del club, y siempre espero lo mejor de cada uno... Su destino no se puede comparar con el Barça. Atlético es un equipo muy fuerte, que encaja pocos goles y a veces, con solo uno, tienen suficiente...", dijo.

También habló sobre la situación de Lio Messi, quien desde el 1° de enero está en condiciones de salir libre del Barcelona y negociar su futuro en cualquier club del mundo: "Yo creo que hay que ver su situación, y no quiere tomar la decisión ya y hay que respetarlo, como cualquier jugador que acaba su contrato, es libre en decidir lo que él quiera... es un jugador que siempre quiere hacer lo mejor para el equipo, y no veo un problema que él no decida ya... hay que respetar su decisión".

Disputadas 16 fechas de la Liga española, Atlético Madrid lidera con 35 puntos (y un partido menos), mientras que Barcelona se encuentra sexto con 25.