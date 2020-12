Luego de la bronca de Luis Suárez por ser sustituido por Champions, Simeone lo elogió de cara al clásico

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, reiteró este viernes que el delantero uruguayo Luis Suárez "es muy importante para nosotros", la víspera del clásico liguero contra Real Madrid que se juega el sábado a la hora 17 uruguaya.

"Es muy importante para nosotros, tiene el gen del gol dentro de él y es un partido muy importante para él y para nosotros, y ojalá que dé lo mejor de sí el tiempo que esté en el campo", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Los futbolistas pasan por distintas etapas, no olvidemos que viene de tener el coronavirus, fueron casi 20 días sin competir y es normal que cada uno tenga sus tiempos para llegar a su mejor momento", recordó el técnico rojiblanco.

Tras superar la enfermedad, el delantero uruguayo jugó el fin de semana pasado en la victoria liguera contra Valladolid (2-0) y el miércoles contra Salzburgo en Champions (2-0), pero no vio puerta en ninguno de los dos encuentros y se marchó muy enfadado al ser sustituido frente a los austríacos.

Suárez acumula cinco goles en once partidos esta temporada, el último marcado frente a Cádiz (4-0) el 7 de noviembre, y el sábado tendrá una nueva ocasión de aumentar la cuenta, aunque el 'Cholo' no quiso adelantar si jugará de inicio en un partido en el que prefirió no hablar de favoritos.

EFE/Epa/Christian Bruna

"Es un partido muy bonito, con futbolistas fantásticos en los dos equipos, el Madrid lleva muchísimos años compitiendo con futbolistas que, pese a la edad de algunos, siguen compitiendo con la juventud en la cabeza y eso es de admirar", dijo el entrenador rojiblanco.

"Vamos a intentar llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño y así jugaremos un partido que será bonito", aseguró Simeone, que no dudó en elogiar a su homólogo merengue, Zinedine Zidane.

"Transmite seguridad, confianza, fue un futbolista ganador y ahora es un entrenador ganador y, evidentemente, es un lugar para pocos y él lo ha sabido mantener con mucha humildad y respeto hacia todos los compañeros y colegas que hemos competido contra él y eso sí que es admirable", cerró el argentino.

AFP