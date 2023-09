L-Gante brindó más detalles sobre lo que sintió en prisión

El cantante L-Gante habló este martes en Poco Correctos (El Trece), donde contó nuevos detalles sobre sus 100 días en prisión tras ser acusado de privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Acompañado de su abogado Diego Storto, el cantante de cumbia 420 habló y expresó “Con paciencia" y contó que cuando lo detuvieron y vio que pasaría tiempo en prisión se dijo: ‘Bueno aprovecharé para hacer otra cosa’. No sé qué estaban haciendo afuera, pero lo que sí puedo decir que empecé a recibir buenas noticias con Diego (Storto)”.

“Estoy re tranquilo y mis días son re tranquilos, ahora encerrado en casa para hacer las cosas bien y que no falle nada porque también estos (por el entorno) me comieron la cabeza con todo lo que tenía que poner y estamos cumpliendo”, expresó.

“¿Cuál fue la estrategia que aplicaron justamente en el caso de L-Gante?”, quiso saber la periodista María Belén Ludueña. “Fue trabajar, siempre que me preguntan digo lo mismo, creo que se lo dije a ustedes y no es casualidad que hayamos elegido este programa para venir a hablar, hay otros periodistas que hacían leña del árbol caído y no estuvo bueno".

"Cuando me convocaron para tomar el expediente lo leí, no voy a hablar mal de los otros colegas-refiriéndose a los abogados que defendían a L-Gante anteriormente- pero había mucho para hacer. Tomé la causa con una prisión preventiva confirmada, eso significa que el juez de grado había evaluado en 60 días las circunstancias que habían terminado procesar con prisión preventiva a Elián, así todo yo entendía que había mucha gente que no había declarado y había evidencias que no se habían presentado, si bien paralelamente apuntamos a casación también apuntamos ahí”, respondió el letrado.