La actriz Soledad Silveyra se recupera en su casa luego de sufrir un ACV y tendrá que dejar de fumar

La actriz argentina Soledad Silveyra se recupera en su casa por estas horas de un accidente cerebrovascular que sufrió el viernes por la tarde, según publicaron medios argentinos. "Solita", de 68 años de edad, fue internada ese día luego de que a partir de una serie de estudios programados los especialistas descubrieran que tenía una carótida obstruida.

Silveyra estuvo ingresada en el hospital La Sagrada Familia de Belgrano hasta este lunes, momento en que fue dada de alta y trasladada a su hogar, en donde seguirá el tratamiento para recuperarse. La noticia del alta fue confirmada por uno de los hijos de la actriz, Baltazar Jaramillo, a La Nación. "Mamá recibió el alta antes del mediodía de hoy (lunes) y ya esta en su hogar. Tiene que cuidarse y tiene que tratar de dejar de fumar", declaró.

"Es cierto que tuvo un ACV, pero se lo detectaron durante una tomografía que tenía programada. A partir de eso le detectaron que tenía muy tapada la carótida y procedieron a destapar. Hoy me crucé mensajes con ella –agregó– y una de sus preocupaciones era que le avise a la producción del programa de Florencia Peña que no va a poder ir al programa este martes como invitada", comentó su representante, Javier Furgang.

La noticia del ACV fue anunciada por la propia actriz a través de una serie de tuits publicados el sábado en los que dijo estar bien y que el accidente no le había dejado secuelas, "excepto los temblores".

Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo (sigue...) — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021

Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend.

Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable (sigue...) — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021

Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias! — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021

"Me hice una resonancia en (la empresa de medicina prepaga) Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al (sanatorio) Otamendi y luego a la Sagrada Familia, donde me estaba esperando el doctor (Pedro) Lylyk y equipo. Deciden hacerme los mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent. Ahora la responsabilidad es mía: a cuidarme y dejar de fumar. Los abrazo con todo mi corazón. Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!", dijo Silveyra.

Su última aparición en la pantalla había sido el lunes de la semana pasada en el programa de América Los Mammones, junto a la uruguaya Natalia Oreiro.