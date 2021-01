A Natalia Oreiro le hicieron una prueba para saber si es más argentina o uruguaya: mirá cómo le fue

El corazón de Natalia Oreiro ha estado dividido siempre entre dos orillas. De un lado, su país de origen, Uruguay. Del otro, el país donde construyó su carrera, Argentina. Atentos a esa división, que ha despertado debates y discusiones con anterioridad, en el programa Los Mammones de América TV decidieron zanjar la cuestión: ¿Oreiro es más uruguaya o argentina?

La instancia se dio en una entrevista con la cantante y actriz uruguaya, a la que decidieron someterla a un test. "Hablamos hace un rato de si había perdido o no la jerga uruguaya Natalia Oreiro. Te voy a hacer un ping-pong Natalia para ver cuán uruguaya o argentina sos", comenzó el conductor del programa, Jey Mammon, a lo que la conductora de Got Talent Uruguay contestó: "me ponen en un aprieto".

La primera pregunta para Oreiro, que participó en el programa portando una máscara de acrílico para protegerse del covid-19, fue si prefería yerba argentina o uruguaya, a lo que contestó sin dudarlo que uruguaya. Después vinieron los próceres: ¿San Martín o Artigas?. "Artigas", contestó, otra vez sin dudar.

Después se empezó a complicar: "¿Buenos Aires o Montevideo?". "Está difícil eso. Las dos", contestó Oreiro. "¿Playas argentinas o uruguayas". "Argentina tiene unas playas espectaculares, en Las Grutas, y toda la parte de Rocha de Uruguay es muy hermoso, también". Se habló, luego de Punta del Este y de cómo había preferido siempre ir a otros puntos del país.

"Nunca me dio para veranear en Punta, y cuando me dio no lo hice. A mi me gusta mucho más la cosa salvaje, me gustan mucho las playas de Brasil", contó. Y después siguió el ping-pong.

"¿Cha cha cha o Hiperhumor?". "Hiperhumor".

"Folklore o candombe". "Los dos. Tengo además un compañero que ama el folklore, pero por ser uruguaya, (Ruben) Rada y los tablados, también el candombe".

"¿Mate o porongo?". "¿Es lo mismo no? Le digo mate".

Oreiro terminó hablando de por qué en Uruguay seguimos siendo tres millones y cuáles eran las canciones de su carrera que le gustaban menos. Las preguntas del test –que evidentemente se inclinaron al lado uruguayo del asunto– comienzan a partir del minuto 11:35.