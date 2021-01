Majo Álvarez y Lolo Estoyanoff esperan un hijo para junio y ya piensan en nombres: "Presiento que es varón"

La cantante María José Álvarez y el jugador del Club Atlético Peñarol Fabián Estoyanoff están esperando a su primer hijo, y la futura madre aprovechó para compartir con sus seguidores algunas cuestiones sobre el embarazo, que ya cursa su cuarto mes.

Según dijo en un vivo de Instagram, todavía no tienen claro cuál será el nombre ni tampoco el sexo del bebé. Dijo, sin embargo, que tiene "nombres guardaditos".

"Me gustan los nombres raros. Me gustaría que sea nena pero presiento que es varón. No sé por qué", dijo. Y luego aclaró que lo único que tienen claro es que va a ser hincha de Peñarol. "No le va a quedar otra, pobre", bromeó.

El nacimiento del primer hijo de Álvarez y el tercero de Estoyanoff tiene fecha para junio. Ambos están juntos desde 2016, año en el que estrenaron la canción Somos tú y yo, y viven juntos en una chacra ubicada en Pan de Azúcar.