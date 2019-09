La advertencia de arzobispo de Salta a Macri: “Llévate el rostro de los pobres”

Al final de la multitudinaria misa por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro en Argentina este domingo, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, se dirigió directamente al presidente Mauricio Macri que estaba en primera fila y le pidió: "Mauricio, has hablado de pobreza, llévate el rostro de los pobres, que son argentinos, dignos, respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos", informaron medios argentinos.

Cargnello usó un tono vibrante pero respetuoso, e incluyó al resto de los políticos en sus dichos, como el gobernador y candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey.

A pesar de que Cargnello no había oficiado la misa, pidió el micrófono, le agradeció a Macri por su presencia y después de recordarle que le había dicho a “todos los argentinos” que se "había sentido golpeado” –en referencia a la derrota en las PASO– el cura afirmó: "En el clima de ese golpe es que quiero hablar de corazón a corazón".

"Cuando empezó usted (su mandato) dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué puede decir Salta ahora? Le da los rostros de la pobreza", sostuvo el arzobispo.

El sábado se anunció que Macri asistiría al evento y esto causó revuelo en la provincia, ya que desde que asumió como presidente nunca había ido a la festividad y muchos salteños vincularon esta acción con un movimiento electoralista.

A pesar del miedo de que el presidente pudiera ser abucheado, llegó puntualmente a las 10 junto a su esposa, Juliana Awada, y fue recibido en medio de calurosos aplausos. Al final de la misa, fue evidente la satisfacción de los miembros del oficialismo que lo acompañaban, entre ellos el senador Esteban Bullrich, muy cercano a la Iglesia, y el secretario de Culto, Alfredo Abriani.

La decisión de Macri de asistir había provocado un cruce en la Iglesia salteña, ya que un prestigioso sacerdote y académico, el padre Raúl Méndez, había dicho que "podría provocar la lógica reacción" en algunos fieles y "empañar la fiesta", pero luego trascendió que el propio Cargnello –enterado del interés del presidente de estar presente– lo había invitado por carta, según consignó Clarín.

Durante la jornada, Macri estuvo acompañado por el gobernador Urtubey, el peronista que es candidato a vice en la fórmula que encabeza Roberto Lavagna.

Sin embargo, Macri no se quedó para la procesión de la tarde, que constituye el cierre más multitudinario, para la que se esperaban unas 800 mil personas.

El discurso completo

"Quiero agradecer la presencia del señor Presidente y decirle lo siguiente: así como hemos palpitado el sentido de la iglesia, él es el signo de la Patria. Decirle lo siguiente: usted les dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar, a encontrarse con el Señor y Dios, que no hace las cosas mágicamente, sino que transforma el corazón y provoca la libertad. Y lo que voy a decir vale para todos, aquí tenemos también un candidato a vicepresidente que es nuestro Juan Manuel, dos candidatos a gobernador, el señor intendente, el señor vicegobernador, o sea que vale para todos. Cuando empezó usted dijo 'voy a luchar por la pobreza cero'. ¿Qué puede decir Salta ahora? Le da rostros a la pobreza, desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno que son los peregrinos, que cada vez son más numerosos acá. Ayer cuando veía a los mineros, son gente humilde, trabajan en la Puna, vinieron caminando a 15 grados bajo cero, es gente que trabaja horas y horas en situaciones de inclemencia para darle riqueza a la República. Recordar una cosa que decía.. y vale para todos, los pobres no son una molestia, son una oportunidad, los pobres son maestros, ¿qué no enseñan? Cito sólo a los mineros, pero podría decir de casi todos los que peregrinan. En el caso de ellos vienen juntos el dueño de la mina, el gerente y el último de los mineros. Vos lo viste y lo viviste y provocan una nueva sociedad en Salta. ¿No es posible venir junto caminando por la historia? ¿Por qué creemos que la historia tiene que hacerse desde la pelea? Nos lo enseñan los pobres. Por eso Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodilla delante de ellos. Vale para todos, hermano. Nada más, gracias".