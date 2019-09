Tras las PASO, los argentinos duplicaron consultas para comprar propiedades en el exterior

La devaluación del peso argentino luego de las PASO y el retorno de los controles de capitales dispararon el interés de los argentinos por invertir en real estate en el exterior. Diversos operadores destacaron que en las últimas semanas creció significativamente el número de consultas en relación con meses anteriores y, en algunos casos, llegó a duplicarse.

El temor a la vuelta de un corralito o de un cepo cambiario estricto son factores que, agregan en el sector, motivan a quien tiene dinero ahorrado a buscar una manera de llevarlo afuera y lograr algún tipo de rendimiento.

"Frente a las dudas que genera el futuro de la economía en la Argentina y el miedo a que vuelvan controles de cambios más estrictos, como los que hubo entre 2011 y 2015, muchos inversores empiezan a ver como una posibilidad llevar su dinero a países con mayor estabilidad", explica Jorge Kupferman, presidente de Miami Life Realty, una inmobiliaria que ofrece oportunidades en esa ciudad del estado de Florida.

La semana siguiente a las elecciones, Kupferman realizó, con récord de asistentes, dos seminarios sobre cómo hacer y qué posibilidades tienen los interesados en invertir en Estados Unidos. Allí, el comentario más escuchado fue que quien tiene dólares quiere encontrar un refugio para sus ahorros.

Miami y Uruguay son los destinos más tradicionales para realizar este tipo de operaciones. Sin embargo, también se incrementaron las consultas para adquirir inmuebles en España y otras ciudades de Estados Unidos, como Detroit y Filadelfia.

"Uruguay siempre fue un mercado atractivo para la inversión argentina. No solo por la cercanía, sino porque también ofrece por estabilidad, seguridad jurídica y hoy tiene un valor de metro cuadrado más bajo que en lugares de la región", explica Martín Schulz, CEO de Vitrium Capital, inmobiliaria que en la actualidad está comercializando proyectos en Montevideo y Carmelo.

El mercado uruguayo ofrece una renta aproximada del 6% anual después de impuestos. A eso se le deben sumar 10 puntos de plusvalía cada 10 años. Para ingresar en ese mercado se debe contar con un mínimo de US$ 75.000. Para Estados Unidos, en tanto, el ticket de ingreso puede ser incluso más bajo, con opciones a partir de los US$ 50.000. La rentabilidad dependerá de en qué ciudad se decida hacer la inversión.

Por cuestiones impositivas, la recomendación para operar en Estados Unidos es hacer la inversión por medio de una sociedad. Por ello, al desembolso inicial se le debe sumar el costo de constitución de una empresa. Además, hay que tener en cuenta la comisión del 6% que cobran las inmobiliarias.

Además, con el 20% del valor del inmueble se puede gestionar la obtención de un crédito hipotecario, con una tasa del 3% anual. "Nosotros estamos vendiendo unidades de 55m² por US$ 350.000. Desde acá hacemos todas las gestiones para aplicar al crédito. Si se piden prestados US$ 280.000, se pagará US$ 1.900 al mes por todo concepto. La renta de esos departamentos está hoy en US$ 2600 y hay tres años de ocupación garantizados por el desarrollador", dice Lady Siebenhaar, dueña de Soluciones Inmobiliarias Nativa, que comercializa, entre otros, el edificio Natiivo, que Airbnb está construyendo en Miami.

Los especialistas consultados indicaron que, aun con los controles cambiarios impuestos a principios de mes, enviar el dinero al exterior es relativamente sencillo. Si los fondos se encuentran bancarizados, se debe realizar una transferencia.

Para ello es conveniente presentar en la entidad la constancia de reserva de la propiedad, como justificación para la operación. La cuenta bancaria de destino se abre en el momento en que se crea la sociedad que va a adquirir el inmueble sin necesidad de que el comprador tenga que viajar al exterior. Si llegaran a volver controles cambiarios más estrictos, la transferencia del dinero se puede concretar a través del mercado de capitales.

Ese fue el sistema usado entre 2011 y 2015. "Nosotros también brindamos asesoramiento sobre estos aspectos de la transacción. Queremos facilitarles a nuestros clientes todo lo que sea posible, para que esto sea llave en mano", concluyó Sieberhaar.

