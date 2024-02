La advertencia de Oriana Sabatini a Dybala si no se casaban, contada por Catherine Fulop

A tan solo tres meses de la romántica propuesta de matrimonio que Paulo Dybala le hizo a Oriana Sabatini en Italia, Catherine Fulop compartió emocionada detalles sobre la boda y reveló la contundente "advertencia" que su hija le había hecho al futbolista si no firmaban la libreta roja.

La fecha elegida es el 20 de julio, en Buenos Aires, y la organización del matrimonio está a cargo de Claudia Villafañe. Dado que Ori no puede hacerse el vestido aquí, seleccionó a Dolce & Gabbana como diseñadores. La ceremonia promete ser muy clásica, con toques de elegancia y estilo.

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Catherine expresó su emoción y compartió su sorpresa inicial ante la propuesta. "Al tema del casamiento yo ya le había dado de baja. Cuando nos llamaron desde Roma con la sorpresa, dije ‘¿¡qué!? ¡Mentira!’", confesó la actriz y conductora venezolana.

Siguiendo la línea de la reacción sorprendida de Oriana, Fulop reveló un detalle curioso: "Porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca’. ‘Yo no me caso’”, reveló. Pero la hija tenía una respuesta lista, incluso con advertencia incluida: "Y Ori le decía ‘no te casás y yo no voy a tener hijos. No vamos a tener hijos si no nos casamos’”, compartió Fulop, sin reservas.

Así, la historia de amor entre Paulo y Oriana se teje con matices divertidos y compromisos importantes, asegurando que el enlace no solo será un evento memorable, sino también el inicio de una nueva etapa para la pareja. ¡Qué emocionante camino hacia el "sí, acepto" nos espera!