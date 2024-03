A unos meses de su casamiento, Oriana Sabatini expresó su deseo de ser madre junto a Paulo Dybala

A cuatro meses de su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini ultima los detalles para el gran día. Desde la elección de los vestidos hasta la lista de invitados, la cantante vive la previa con una mezcla de nervios y emoción. En una entrevista exclusiva con Ángel de Brito en LAM, Sabatini desveló los pormenores de su boda. Uno de los primeros temas abordados fue la cantidad de invitados: “No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso”.

La joven, que reside en Italia junto al futbolista del club Roma, aprovechó su visita a Argentina para recorrer el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia y ajustar los detalles finales. En cuanto a la reacción de su padre ante la noticia del compromiso, reveló: “Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dok e hicimos una pasada, un ensayo. Ahora nos vemos bastante seguido, yo vengo bastante seguido a Argentina, y si no a veces ellos van a Estados Unidos y aprovechamos cuando tengo que trabajar allá. Hace cinco años que me fui, igual no lo siento, pasa muy rápido, el venir tan seguido hace que no sienta tanto la distancia. Mi mamá quiere saber todos los detalles, hay algunas cosas que no les digo”.

En este contexto, Ángel de Brito también indagó sobre la relación con su tía, la extenista Gabriela Sabatini. Sobre las dinámicas familiares, Oriana comentó: “Ella está contenta, calculo que viene, está invitada. Últimamente tampoco la estuve viendo mucho. Cuando a mi papá se le murieron los dos padres, y hay un cambio tan grande en la familia, se reacomoda todo. No nos vemos tanto como nos veíamos antes, como estaban mis abuelos nos veíamos más, es el paso de la vida. No quiere decir que haya nada malo”, señaló con sutileza.

Además de la ceremonia, otro aspecto importante de los matrimonios es la luna de miel. Ante esta pregunta, Oriana sorprendió con su respuesta: “No sé, me da algo de fiaca, siento que al no tener hijos hemos tenido lunas de miel. Nos gusta estar con amigos, disfrutar, fluyamos”.

Fue entonces cuando Ángel de Brito profundizó y les preguntó sobre sus planes futuros y si tenían pensado tener muchos hijos: “Nos gustaría, ¿muchos? No sé”.

En otro aspecto desconocido del matrimonio, Sabatini compartió detalles sobre la propuesta de matrimonio del jugador. “Pensé que me estaba haciendo una joda, siempre me hizo el chiste de que se está por inclinar pero se ata los cordones. Yo encima no tenía los lentes de contacto, mi cabeza pensó que algún vendedor le dio algún anillo trucho, lo vi con la luz ahí y pensé que era una joda, pero era verdad. Se arrodilló y creo que no me dijo nada, y cuando me quedo recalculando me preguntó: ‘¿Si o no?’”.

“Estaba la mamá de Paulo, fue post cena y propusieron ir ahí a la Fontana Di Trevi, después empecé a atar cabos y cuando vi que tomó dos vinos, él tenía unos nervios. Sabía que le iba a decir que sí pero tenía nervios. En mi familia siempre fue algo que estuvo muy presente, muy tradicional y en la suya, si bien los padres estaban casados, era algo más relajado. Es el primer casamiento de las dos familias”, explicó la cantante.