Oriana Sabatini sobre su lucha contra los problemas alimenticios: "Es una adicción que te acompaña toda la vida"

Hace más de cuatro años, Oriana Sabatini confesó que enfrentaba problemas relacionados con la alimentación. En ese contexto, la cantante logró avanzar en su proceso de sanación y aprendió a convivir con estas dificultades, apoyada en el amor de sus seres queridos y el acompañamiento profesional. Durante su participación en el programa Noche al Dente de este jueves, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini abordó nuevamente este tema delicado.

"Yo siento que quería llamar la atención, como si lo necesitara", compartió entre risas al hablar sobre su familia famosa. "Pero también me pasaba que estaba muy influenciada por todo lo que consumía desde revistas y películas, para mí era como un llamado de atención y mi manera de pedir ayuda era ese", añadió.

Luego, la artista reveló cuándo tomó conciencia de la importancia de hablar abiertamente sobre su experiencia. "Me pasó que me habían matado mucho la primera vez que salieron unas fotos con Paulo, vi programas donde me destruyeron mal, comparaban fotos de los fotógrafos con las de Instagram y tenía ganas de decirles para estar así en esa foto estoy cagada de hambre", confesó. "Dejé de poner fotos en donde se veía mi cuerpo porque también me hacía mal. Mientras yo me hacía bolsa. Para pasarlo, y con esto no quiero desmotivar a las personas que tienen estos trastornos, es algo que te acompaña toda la vida. Es un poco una adicción esto de restringirte, atracarte. Es difícil recuperarte porque la comida no la podés evitar. Es una decisión que tenés que tomar todos los días y decir ‘hoy me voy a cuidar’. Por un tema de salud, después lo físico va por otro lado", añadió.

Durante el segmento del programa en el que los invitados eligen canciones que han marcado su vida, Oriana compartió que en su hogar se escuchaba mucha música de Ricardo Arjona y Luis Miguel cuando era niña."Para mí Simple Plan fue mi primer banda que me hizo escuchar mi primo, 'Welcome to my life' fue la canción del disco de mi vida", mencionó.

Más adelante, Oriana compartió detalles sobre la sólida relación de sus padres, que llevan más de 30 años juntos. "El secreto de la pareja de mis papás es la libertad. Todavía tienen citas, se arreglan todo el tiempo y hablan, y yo pienso: ‘¿de qué hablan después de tanto tiempo’?", comentó entre risas.

Con un espíritu familiar, Oriana seleccionó canciones que le recuerdan a sus padres. "Yo tengo el sindrome de Peter Pan y no me gusta crecer, así que me encanta venir a Buenos Aires y estar en mi casa. Mi vida en Roma es agitada. Tengo mis clases de canto, mis cursos de escritura, y también estoy haciendo tanatopraxia. Fui con mucho miedo, voy a ser sincera, pero como que te lo enseñan de tal manera que no es grave. Pero después manipular los cadáveres y los olores, eso es muy fuerte", confesó. "Acá hablé con un tanopractor de Argentina y le dije que si necesitaba ayuda en su funeraria, estoy", agregó entre risas.

Es importante recordar que Oriana está ultimando los preparativos para su boda con el futbolista Paulo Dybala, con quien ya vive. Durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la actriz compartió detalles sobre los detalles del casamiento. Uno de los primeros aspectos que discutieron fue el tamaño de la lista de invitados. "No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasás hablando con cada persona, con gente que quizás ni conocés. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso", reveló la cantante.

Respecto a su relación con su tía, la famosa extenista Gabriela Sabatini, Oriana compartió algunos detalles sobre la dinámica familiar. "Ella está contenta, calculo que viene, está invitada. Últimamente tampoco la estuve viendo mucho. Cuando a mi papá se le murieron los dos padres, y hay un cambio tan grande en la familia, se reacomoda todo. No nos vemos tanto como nos veíamos antes, cuando estaban mis abuelos nos veíamos más, es el paso de la vida. No quiere decir que haya nada malo", explicó la artista.