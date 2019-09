La banda de Talvi a los 14: “El fracaso más divertido de mi vida”

Uno de los objetos que llevó Ernesto Talvi a la entrevista con De Cerca fue un radiograbador. “Este era el estudio de grabación. Acá se grabaron las canciones de Kabuki”, contó el candidato colorado.

¿Qué fue Kabuki? Según palabras de Talvi, “el fracaso más divertido” de su vida.

“La banda que tuvimos en la adolescencia se llamó Kabuki. En segundo de liceo, con dos amigos formamos esta banda y decidimos que íbamos a interpretar música comercial argentina. La de los Náufragos, Safari…”

En esa banda Talvi tocaba la guitarra y junto con su amigo Martín, que tocaba el bajo, era una de las voces. “(Yo) cantaba bastante bien, creo”, dijo el economista.

¿Por qué fue un fracaso? “Tocábamos en ámbitos de familia que eran los que nos tenían que tolerar y después en fiestas de compañeros de clase que nos toleraron por tres fiestas más o menos. Finalmente tuvimos que reconocer que artísticamente éramos un fracaso”, dijo Talvi.

“Creo que el fracaso radicó en el hecho de que fuimos unos adelantados en nuestra época. Tocábamos música en español, comercial, en un momento en el que no tenía derecho de ciudad. Veinte años después la música latina se impuso y no sé si Kabuki no habrá tenido algo que ver con ese movimiento”, dijo entre risas.

En la entrevista también contó que Franqui, uno de los integrantes de la banda, es un hoy “un amigo del alma”. “Cuando hablo de Kabuki me dice: 'Che, Mono, bo ahora con esto de que sos candidato me sacaste de nuevo Kabuki, que tuve que hacer 20 años terapia para salir de ese trance’”.

Más allá de las bromas, según Talvi, se divertían muchísimo.

“Teníamos un amplificador que era el de mi guitarra, un Pierini que había comprado de segunda mano. Ensayábamos en casa de Franqui y cuando pasaban la aspiradora, estábamos ensayando y el ruido de la aspiradora se reproducía en el amplificador. Teníamos que ir a pedir que por favor, que estábamos ensayando, que respetaran nuestro momento de ensayo y que no pasara la aspiradora para que el amplificador, que por algún motivo, no sé por qué, se mimetizaba con la aspiradora. En fín, eran unas historias maravillosas. Nuestra batería inicial fue una caja de maquinas de tejer y dos latitas de galletitas danesas”.

Mirá el video de arriba, en el que cuenta el día que los chiflaron. ¿Toda una conspiración del disc jockey?

