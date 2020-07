La Bielsamanía resurgió en Leeds y abrió el debate entre sus seguidores y detractores

El nombre de Marcelo Bielsa es tendencia por estos días en el mundo del fútbol por haber logrado el ascenso de Leeds de Inglaterra a la Premier League, la Primera división a la que el histórico club volverá luego de 16 años.

Si otro hubiera sido el entrenador, sin dudas que la noticia no tendría tanta trascendencia, Pero, al tratarse del argentino, todo se potencia a nivel global.

“Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada”, declaró, por ejemplo, nada menos que Pep Guardiola, un reconocido fan del rosarino.

AFP

El tapabocas de Bielsa

La trascendencia de Bielsa es más que la sensación que se pueda percibir por el efecto rebote de los medios deportivos que llegan desde Buenos Aires.

En Argentina, ESPN emitió los partidos que dirigió Bielsa en Leeds y esos encuentros son los que más interacciones con la audiencia han generado en las redes, superando, por ejemplo, los encuentros del Barcelona de Messi.

Muy oportuna, la cadena también dio esta semana la serie documental “Llévanos a casa”, que en seis episodios repasa el primer año del rosarino en el club inglés, desde su llegada hasta el final de la temporada en el que se les escapó el ascenso en los playoffs.

AFP

Los hicnhas de Leeds festejan en las afueras de su estadio

La campaña del Loco

"El Loco" Bielsa, quien suele descansar en Uruguay y más de una vez ha sido visto caminando por la rambla de Montevideo, asumió en Leeds para encarar la temporada 2018/19, luego de una floja campaña en Lille de Francia que finalizó luego de que realizara un viaje, sin autorización, a Chile, para visitar a un excompañero de la selección trasandina que tenía cáncer.

AFP

Bielsa en Leeds

El responsable del desembarco del rosarino en el fútbol inglés fue el empresario italiano Andrea Radrizzani, propietario del club que había perdido la categoría en 2004 y que había pasado varias complicaciones financieras.

Desde su llegada, Bielsa impuso su estilo. “Como en cada lugar en el que trabajó, generó una revolución en Leeds. Su estilo personal, sus ideas futbolísticas y sus ‘locuras’ generaron, una vez más, un magnetismo pocas veces visto. Los fanáticos desarrollaron una devoción por su persona y los partidos fueron seguidos masivamente incluso fuera de Inglaterra”, destacó Infobae esta semana.

En la primera temporada, Leeds quedó muy cerca de ascender. Su año estuvo marcado por el famoso episodio del espionaje al Derby County de Frank Lampard, al que se le dedica un capítulo en la serie, y del que salió con una memorable conferencia en la que explicó su método de trabajo y de análisis de los rivales.

En el club que en 1960 y 1970 fue conocido como Dirty Leeds (Sucio Leeds) por la gran dureza con la que jugaba, lo que lo convirtió en el equipo más odiado de Inglaterra, Bielsa también lució su deportividad al permitir que Aston Villa lo empatara luego de que su equipo marcara cuando un jugador rival estaba tirado en el pasto. Por eso, la FIFA lo premió.

Al no ascender en ese momento, el club perdió los 190 millones de euros en premios que recibiría por llegar a la Premier League, los que sí recibirá ahora.

El objetivo se alcanzó un año después. “El equipo con prácticamente la misma base de jugadores y el estilo Bielsa al 100% tuvo su merecido premio”, destacó el diario deportivo Olé, que llamó a los fanáticos del club inglés como “los nuevos súbditos de Bielsa”. “Quizá jamás se imaginaron que un argentino los hubiera hecho tan felices como en este momento. Ahora pueden disfrutar a lo Loco que el Leeds es de Premier”.

AFP

Otra bandera para Bielsa

El tramo final del ascenso se concretó sin hinchas en las tribunas de Elland Road, el estadio de Leeds con capacidad para 38.000 espectadores, lo que algunos consideran que pudo haber ayudado para que los jugadores no sintieran la presión del año pasado.

"Por supuesto que este trofeo me pone contento, pero he trabajado en el fútbol durante 35 años y un título no cambia demasiado". Marcelo Bielsa tras el ascenso y el campeonato

El debate y la interrogante

La exposición de Bielsa por estos días volvió a abrir la grieta entre sus fanáticos, quienes lo idolatran por su forma de juego y de concebir el fútbol, y de sus detractores, quienes lo cuestionan por ser poco ganador y, principalmente en Argentina, de haber protagonizado el mayor papelón de la selección al quedar afuera en primera ronda del Mundial 2002.

En Buenos Aires, el debate mediático llevó a que se formulara la pregunta de si Bielsa era la tercera vía de los estilos de entrenadores, luego de la histórica dicotomía entre la escuela de César Luis Menotti y la de Carlos Bilardo.

AFP

Bielsa cuando dirigió a Argentina

La repercusión también llegó a Uruguay, donde el hoy exentrenador Gerardo Pelusso se preguntó si no sería mucha. “Bielsa hacía 16 años que no ganaba un título, mientras que Zinedine Zidane gana campeonatos cada seis meses. Se habla del Leeds como si fuera campeón mundial y sólo ascendió”, declaró a El Show de la Oral, de Radio Rivadavia de Argentina. “No lo conozco a Bielsa, lo único que veo es todo lo que genera, hace días se habla del Leeds como si hubiera ganado el campeonato del mundo, me llama la atención eso”, aclaró Pelusso.

"Ser amado es el título más grande, mayor que la Champions League o que la Premier League, o que lo que sea. Ser amado es lo más importante y creo que Marcelo tiene más de eso que cualquier otro entrenador del mundo". Pep Guardiola.

Para Guardiola, por su parte, “el conocimiento no depende de los trofeos que ganas” y “los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento”. El técnico catalán de Manchester City cree que “ningún otro entrenador puede hacer jugar de la manera que lo hace él”. “Nadie puede imitarle. Eso le hace ser tan especial”, agregó Pep, quien se ilusiona con enfrentar a Bielsa en la próxima temporada.

AFP

Bielsa en Leeds

Ahora deberá esperar. El Loco aún no definió su continuidad y tiene en vilo a los hinchas de Leeds, a sus fans y a sus detractores, que quieren verlo ante el desafío de jugar la Premier.

El futuro: ¿seguirá en Leeds? Tras concretar el ascenso a la Premier League y ser campeones de la Championship, la Segunda división inglesa, el próximo objetivo de Leeds es asegurarse la renovación de Bielsa, de 64 años, para la próxima temporada. El director general del club, Angus Kinnear, aseguró que la próxima semana se reunirán con el técnico rosarino para tratar de prolongar su contrato. Bielsa no quiso anunciar detalles de su futuro: “No quiero poner el foco en mí. Por ahora no es el momento de hablar de ello”, declaró el DT que esta semana cumplió sus 65 años.

214 millones de doláres se aseguró Leeds por derechos de TV, al ascender a la Premier League

12 setiembre comenzará la próxima temporada de la Premier League, según se anunció este viernes