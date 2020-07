El Leeds de Bielsa se suma a la lista de clubes interesados por Cavani

Leeds United, el equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa y que volverá a la Premier League en la próxima temporada inglesa, está interesado en fichar al delantero uruguayo Edinson Cavani para reforzar su plantel.

"Además de su calidad, Cavani podría contribuir con su físico y adaptarse aquí", dijo el italiano el Andrea Radrizzani, el dueño de Leeds.

"Nunca he hablado con el entrenador sobre ello, pero hemos pensado en él y ya veremos qué pasa, todavía sigue libre en el mercado", agregó el propietario del club, quien también sueña con fichar a Zlatan Ibrahimovic.

"Zlatan sería complicado. Lo intentaron el pasado mes de enero y se decantó por el Milan, desvaneciéndose, de esta manera, el trato", dijo sobre el sueco.

Para Radrizzani, la llegada de Cavani sería más sencilla que la de Ibra debido a que el uruguayo está libre.

Por ascender, el club ya se aseguró ingresos por US$ 214 millones en los rubros publicidad y derechos de TV, por lo que el factor económico no sería impedimento para negociar con ambos futbolistas.

En caso de que Leeds logre los dos fichajes, ambos atacantes volverían a coincidir como cuando jugaron juntos en PSG, donde no tuvieron una buena relación. “Un día con Zlatan hablamos de su relación con otros jugadores y me dijo eso sobre el uruguayo. Si eres cercano a Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con Ibra o contra él", contó Michael Ciani, quien fue compañero del sueco en Los Angeles Galaxy de la MLS.

La lista de interesados por el Matador

Para fichar a Cavani, Leeds tendrá que competir con equipos de la Serie A y con Benfica, desde donde están tras los pasos del uruguayo en estos días.

El equipo portugués trascendió esta semana por haber contactado al jugador para manifestarle su interés de contar con él. Recientemente el club anunció el regreso de Jorge Jesús, el técnico que dejó Flamengo tras ganar la Copa Libertadores y varios títulos locales, y ahora van por el salteño.

Los clubes de la Serie A para los que en los últimos días sonó el uruguayo fueron Roma y también Juventus.

Antes, el Matador había estado relacionado con Inter de Milán, como un posible reemplazo en caso de que el argentino Lautaro Martínez se vaya a Barcelona.

Otro Inter, de Miami, de la MLS de Estados Unidos y con David Beckham como propietario, también soñó con Edi, pero el uruguayo descartó la posibilidad de llegar ahora al club que dirige Diego Alonso.

AFP

Los interesados por Cavani comenzaron a surgir desde hace ya un buen tiempo, al conocerse que a mitad de año quedaba libre de PSG.

En enero de este año, Atlético de Madrid estuvo muy cerca de ficharlo, pero a último momento hubo diferencias y el pase no se concretó. Hoy, esa opción quedó fría.

También Boca Juniors se interesó en Edi a raíz de unas declaraciones en las que el goleador manifestó que le gustaría jugar en La Bombonera y colgarse del tejido para festejar sus goles.

Al conocerse la posibilidad de que se quede en la región, desde Brasil surgieron los nombres de Inter de Porto Alegre, Sao Paulo -con Diego Lugano como intermediario-, Palmeiras y Flamengo.

AFP

Incluso hasta Peñarol y Nacional desataron una puja por el goleador, pero pensando en su vuelta al país en los próximos años. Danubio, donde el Matador debutó en Primera, también manifestó su deseo de contar con él nuevamente.

Otro club de Inglaterra, Newcastle, apareció como posible destino del delantero ante la llegada de un grupo inversor, y Manchester United también sonó.

¿Será uno de estos el futuro club del Matador o aparecerá uno nuevo que se quede con sus goles en el mercado de pases de Europa que finalizará en setiembre?