NotedaEdi: Cavani, tendencia en Twitter tras los dichos del Cebolla y el desafío del Chory

Con dos hashtags, Edinson Cavani es tendencia en Uruguay en Twitter este lunes por la mañana luego de que el fin de semana “el Cebolla” Cristian Rodríguez hiciera declaraciones sobre su compañero de la selección.

“Si viene a jugar por estos lados, viene a jugar a Peñarol, si no pregúntenle a él”, dijo el capitán aurinegro este sábado a la medianoche en el programa Locos x el fútbol de FM Del Sol.

Las declaraciones del Cebolla surtieron efecto inmediato y en las redes sociales Cavani es trending topic con el hashtag #notedaEdi y #Cavani.

Los hinchas de Nacional salieron a reivindicar que el salteño es hincha tricolor, con imágenes de cuando era niño y jugaba al baby futbol para los tricolores de su ciudad.

El hashtag #notedaEdi hace referencia a que los albos quieren convencerlo de que venga lo antes posible luego de que circulara un reciente video de Gonzalo “Chory” Castro en el que le preguntan por el interés de Boca Juniors por el Matador.

El volante tricolor dice que “es bolso a muerte, pero no le da para venir el año que viene”. “Que venga en alpargatas igual”, dice el Chory. De ahí surgió la consigna.

Además, los hinchas albos compartieron videos en las redes, como uno que le realizó El Observador en el que decía que en su casa tenía poster de futbolistas como Ruben Sosa y Hugo De León, lo que dejaba ver una posible inclinación por los bolsos.

Las declaraciones del Cebolla fueron luego de que el capitán aurinegro dijera semanas atrás que había invitado a Cavani para jugar en Peñarol y éste le respondió negativamente.

Los hinchas carboneros se sorprendieron por las declaraciones de su principal figura y también se sumaron a hacer su partido en las redes sociales.

Uno de los que opinó del tema fue Mario Saralegui, exjugador y entrenador del club, en su Twitter. “La verdad discrepo con algunos. No me parece mal que el Cebolla hable de Cavani, habla como amigo y algo sabe. No necesitan vender humo ya, para nada, es más… No sé si será posible, pero si viniera seria espectacular. Ojo que la envidia es inconsciente”, escribió.

Cavani, que se encuentra en Salto realizando la cuarentena voluntaria por el coronavirus, terminará su contrato con Paris Saint Germain cuando finalice la temporada europea.

Es una de las principales atracciones del mercado y entre sus interesados aparecen Boca Juniors de Argentina, Flamengo, Palmeiras e Inter de Porto Alegre de Brasil, Napoli de Italia y Atlético de Madrid, club español que estuvo cerca de concretar su traspaso en el mes de enero.