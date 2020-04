A Cavani también lo quieren tres grandes de Brasil

Mientras hace la cuarentena en Salto junto a su familia, el teléfono de Edinson Cavani no tiene descanso por estos días. Además del interés de Boca Juniors para ficharlo cuando termine la temporada, se sumó el de tres clubes poderosos de Brasil.

Flamengo, el actual campeón de América, Palmeiras e Inter de Porto Alegre se contactaron con el futbolista que quedará libre de París Saint-Germain a mitad de año.

Así lo confirmó su representante y hermanastro, Walter Guglielmone, a medios italianos, en los que también señaló que no ha tenido ningún contacto con Nápoli, club al que Edi defendió luego de llegar a Italia para jugar en Palermo y antes de pasar a PSG.

“Para ser honesto, todo puede pasar, pues existen muchos clubes interesados en Edinson”, dijo Guglielmone al deportivo italiano “Tuttosport”, declaraciones recogidas por el portal brasileño GloboEsporte.

AFP

“Hasta el momento no hubo ningún contacto con Nápoli”, señaló elexfutblista.

“Recibimos sondeos de América del Sur con Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre y Boca Juniors”, agrego Guglielmone.

Varias opciones

El abanico de posibilidades se le abre a Cavani para cuando termine su contrato, una vez que pase el parate por el coronavirus y se defina la situación de la liga francesa y la Liga de Campeones, principales torneos que disputa PSG.

En Brasil, donde fue idolatrado por los hinchas brasileños en la Copa América del año pasado, lo quieren tres clubes poderosos.

Flamengo es hoy en día el mejor equipo del continente y está enmarcado en un proyecto a largo plazo para extender su hegemonía que incluye fichar jugadores sudamericanos en Europa. De llegar a ese equipo, sería compañero de Giorgian De Arrascaeta y viviría en Río de Janeiro.

EFE

Cavani conoció el cariño de los brasileños en la Copa América 2019

Palmeiras, en tanto, también ha sido uno de los protagonistas del Brasileirao y la Libertadores en los últimos años, pero quedó relegado por el crecimiento del Fla. El DT es Wanderlei Luxemburgo, tiene como figura a Felipe Melo y este año llegó Matías Viña.

Por su parte, Inter de Porto Alegre tiene la particularidad de estar en Porto Alegre, relativamente cerca de Salto, lo que le permitiría a Cavani estar en mayor contacto con su familia. El equipo tiene como entrenador a Chacho Coudet y también apuesta a la Libertadores y el Brasileirao.

Boca y Atlético de Madrid

Guglielmone también confirmó el interés de Boca Juniors, una opción que tomó fuerza en los últimos días luego de que Cavani se instalara en Salto.

En varias ocasiones “el Matador” manifestó su deseo de jugar en La Bombonera y colgarse del tejido para emular los festejos de Sergio “Manteca” Martínez cuando jugaba en los xeneizes.

Este martes, el diario argentino Olé citó declaraciones de una fuente del entorno de salteño diciendo: “Edi está pintado para Boca. Y a él le encantaría. Creéme. Se quisiera colgar como lo hizo el Manteca. Sueña con eso”.

"Algunos aseguran que hasta Leandro Paredes, su compañeros en PSG, le habla permanentemente de que tiene que jugar en la Bombonera", expresó La Nación en una nota.

Este martes, el presidente de Boca Jorge Ameal, sin embargo, le bajó el perfil a la posibilidad de que Cavani sea bostero. "A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club", dijo primero. Aunque luego, se mostró cauto. "La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani", sostuvo en el programa partidario Pintado de Azul y Oro.

"Tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador", agregó el presidente.

El otro club que estuvo muy cerca de llevarse al salteño en el mes de enero fue Atlético de Madrid, una negociación que parecía estar cerca de concretarse, con la opción de que pasara a España cuando se termine el contrato.

Neymar y Cavani

Pero el cierre de las tratativas no fueron las mejores. Hubo declaraciones del presidente del club colchonero no cayeron nada bien en el entorno de Cavani. "Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter pidiera una prima de fichaje”, dijo en declaraciones al diario As de España la madre de ambos hermanos.

¿Y volver a Uruguay?

El año pasado, Nacional y Peñarol consultaron a Cavani para conocer si quería volver al país en este 2020.

En Peñarol, lo hizo el capitán Cristian Rodríguez. En declaraciones al diario As de marzo de este año dijo que lo invitó a volver a Uruguay para sumarse a su equipo pero que recibió un no por respuesta.

Días atrás, el presidente de Nacional José Decurnex reveló a Referí que se contactó con Guglielmone, para tener un panorama que él mismo definió como "imposible" en el corto plazo: "Que Edinson termine su carrera en Nacional es una ilusión que tenemos todos, y ojalá lo podamos disfrutar en algún momento con la camiseta del bolso".

Mientras Cavani disfruta de su familia en Salto, crecen las opciones para continuar su carrera cuando termine su contrato de PSG.