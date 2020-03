Boca se ilusiona con la llegada de Cavani, pero el presidente le bajó el perfil

3 de febrero de 2018. A Edinson Cavani todavía le quedan dos años y medio de contrato con Paris Saint-Germain. Sin embargo, la idea de volver a sus raíces ya comienza a rondar por su cabeza. En entrevista con Sport 890, el Matador expresa que le gustaría ganar la Copa Libertadores.

"Para mí sería un reto muy lindo. Me gustaría porque vas a estar jugando con futbolistas que tienen la misma cultura que vos y con un equipo que es de tu país, eso significa mucho para mí después de tantos años afuera", expresó entonces el delantero que en enero fue codiciado por Atlético de Madrid y que desde este lunes está oficialmente en la mira de Boca Juniors.

¿Volverá a Sudamérica el salteño? El goleador de 33 años tiene cuerda para seguir jugando donde quiera. Pero a lo largo de su carrera dejó en claro que Boca Juniors es un equipo que le gusta y es una marca que seduce a cualquier futbolista de estas latitudes.

29 de junio de 2018. The Players Tribune, una compañía de medios que ofrece una plataforma para que los deportistas se conecten directamente con sus fanáticos, publica una carta de Edinson Cavani dirigida al niño que fue.

"Hay un jugador que se llama Gabriel Batistuta. Todavía no lo conoces, porque el único programa que tienes paciencia para sentarte y mirar en la tele se llama Tom & Jerry. Tu hermano mayor, Nando, será el primero en dejarse inspirar por Batistuta. Empezará a negarse a ir a la peluquería. Y a usar el acondicionador para el pelo de tu mamá. Y de a poco, empezará a parecerse cada vez más al magnífico Batigol. Cuando esté corriendo en un campo de juego, con su pelo largo tirado hacia atrás y sujetado por una gomita, será lo mejor que hayas visto".

Batistuta dio un salto de calidad cuando pasó a jugar a Boca Juniors (1990-1991) donde fue dirigido por Óscar Tabárez. Ese fue su puente a Europa donde fue comprado por Fiorentina.

27 de mayo de 2019. Entrevistado por el exjugador Sebastián Domínguez en ESPN, Cavani declara: "Para mí Boca es un equipo que me tira que me gusta, y bueno 'tá, me gusta... Colgarme del tejido como el Manteca Martínez".

30 de octubre de 2019, Flamengo pone la mira en el Matador para mediados de 2020, cuando se termine su contrato con Paris Saint-Germain.

A lo largo de 2019, tanto Peñarol como Nacional sondearon a Cavani para saber si tenia pensado volver a Uruguay en 2020.

En Peñarol, lo hizo el capitán Cristian Rodríguez. En declaraciones al diario As de marzo de este año dijo que lo invitó a volver a Uruguay para sumarse a su equipo pero que recibió un no por respuesta.

Días atrás el presidente de Nacional José Decurnex reveló que se contactó con Guglielmone para tener un panorama que él mismo definió como "imposible" en el corto plazo: "Que Edinson termine su carrera en Nacional es una ilusión que tenemos todos, y ojalá lo podamos disfrutar en algún momento con la camiseta del bolso".

30 de enero de 2020. En todo enero, Cavani fue la vedette del mercado de pases del invierno en Europa. Atlético de Madrid lo quiso fichar, pero PSG no dio el brazo a torcer. Pidió € 18 millones por un jugador que el colchonero -o cualquier otro club- se podía llevar a costo cero seis meses después.

EFE

¿Se irá a Atlético a fines de junio? Muy difícil. Declaraciones del presidente del club colchonero no cayeron nada bien en el entorno de Cavani cuya representación está en manos de su hermano Walter Guglielmone.

"Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter (hermano y agente de Edinson) pidiera una prima de fichaje”, dijo en declaraciones al diario As de España.

30 de marzo de 2020. El integrante del consejo de fútbol de Boca Juniors, el colombiano Jorge Bermúdez le da un visto oficial a la chance de que Cavani desemboque en el xeneize: "Lo de Cavani es un deseo y también una posibilidad".

Este martes, el diario argentino Olé citó declaraciones de una fuente del entorno de salteño diciendo: “Edi está pintado para Boca. Y a él le encantaría. Creéme. Se quisiera colgar como lo hizo el Manteca. Sueña con eso”.

"Algunos aseguran que hasta Leandro Paredes, su compañeros en PSG, le habla permanentemente de que tiene que jugar en la Bombonera", expresó La Nación en una nota.

Olé recuerda también que en 2007, cuando Cavani la rompió en el Sudamericano sub 20 de Asunción (siete goles en nueve partidos, goleador del certamen), Boca ofertó quedarse con el 50% de la ficha. El entrenador del club era el DT actual del xeneize: Miguel Ángel Russo. Juan Román Riquelme, actual dirigente del equipo, estaba por volver a Boca. La nota cita declaraciones de Tabárez a radio La Red en las que dijo: "Matosas lo llevó de la Cuarta a la Primera (de Danubio). Todavía no llegó a su techo, es muy veloz. No solo es un buen delantero sino que tiene sacrificio. Es un jugador que tranquilamente podríamos tener en cuenta para la selección mayor".

Este martes, el presidente de Boca Jorge Ameal, sin embargo, le bajó el perfil a la posibilidad de que Cavani sea bostero.

La cautela del presidente

"A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club", dijo primero. Aunque luego, se mostró cauto. "La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani", sostuvo en el programa partidario Pintado de Azul y Oro.

"Tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador", agregó el presidente.