Cebolla Rodríguez: “Invité a Cavani a jugar en Peñarol y me dijo que no”

Cristian “Cebolla” Rodríguez invitó a Edinson Cavani para jugar en Peñarol pero el delantero de la selección uruguaya y Paris Saint Germain le respondió negativamente, según contó el capitán aurinegro en una entrevista publicada este jueves en España.

El volante mirasol, con pasado en Atlético de Madrid, fue consultado sobre si el atacante salteño hubiese sido la solución para el equipo que dirige Diego Simeone, que estuvo cerca de ficharlo en enero.

“Cavani sería imparable en el Atlético junto a Simeone”, dijo el Cebolla al diario As. “Pero yo le invité a jugar en Peñarol. Lo llamé y me dijo que no. Ahora va a seguir jugando en París. Todos sabemos lo bueno que es”, agregó.

El capitán aurinegro también habló sobre su presencia en los carboneros. “Es el club donde me inicié. Para mí es especial estar aquí y quiero darlo todo por este escudo. Estamos preparados para ir a por todas”, señaló.

El Cebolla también contó sus primeras impresiones sobre Diego Forlán como técnico de Peñarol.

“Este es su primer año y si Dios quiere le irá muy bien. Como jugador ya demostró lo bueno que era y como persona es hasta mejor. Está capacitado para un proyecto ganador como es Peñarol”, indicó.

Consultado por su apodo, dijo que era el que tenía su padre y que se lo quedó él. “Nada de llorar”, explicó.

También contó cómo vive el fútbol desde su niñez. “De chico jugaba en cualquier campito y no me gusta perder porque me considero un apasionado del fútbol”.

El mediocampista que jugó tres temporadas en Atlético de Madrid entre 2012 y 2015 dijo que el “colchonero” “siempre será un equipo difícil de batir”. “Dejé un pedazo de mi vida y siempre quiero que le vaya bien”, dijo sobre el club con el que ganó La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Supercopa de la UEFA.

“Me pondría contento saber que la gente del Atlético no me olvida. Allí viví cosas muy importantes como ganar una Liga, derrotar al Madrid y otras más”, expresó.