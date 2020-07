Pelusso: “Se habla del Leeds como si fuera campeón mundial y sólo ascendió"

El nombre de Marcelo Bielsa ha sonado con fuerza en el mundo del fútbol en los últimos días luego de que lograra el ansiado ascenso de Leeds a la Premier League de Inglaterra luego de 16 años.

Notas, videos, anécdotas y hasta una serie documental en TV sobre el técnico argentino y el club inglés circulan por estos días en las redes sociales y en los principales medios deportivos.

AFP

Marcelo Bielsa en Leeds

La repercusión del momento de Bielsa, un entrenador que tiene sus defensores y detractores, llamó la atención de Gerardo Pelusso, el hoy ex DT, quien dio su opinión al respecto.

“Bielsa hacía 16 años que no ganaba un título, mientras que Zinedine Zidane gana campeonatos cada seis meses. Se habla del Leeds como si fuera campeón mundial y sólo ascendió”, declaró Pelusso en una entrevista El Show de la Oral, de Radio Rivadavia de Argentina, declaraciones que fueron recogidas por el portal Sport de España.

Gerardo Pelusso

Para el exentrenador de Danubio y Nacional, entre otros equipos, le llama la atención el fenómeno mediático que generó el argentino, quien subió con Leeds en su segunda temporada al frente del equipo, luego de que en la primera el ascenso se le escapara en las semifinales de los playoffs.

“No lo conozco a Bielsa, lo único que veo es todo lo que genera, hace días se habla del Leeds como si hubiera ganado el campeonato del mundo, me llama la atención eso”, dijo Pelusso.

Bielsa y sus “porcentajes desfavorables”

El entrenador argentino habló de su nuevo logro y de su carrera tras el ascenso y el campeonato de Leeds en la Championship, la Segunda división inglesa.

"Por supuesto que este trofeo me pone contento, pero he trabajado en el fútbol durante 35 años y un título no cambia demasiado", comentó.

“Haber incluido un título no cambia mucho los porcentajes desfavorables que tengo”, indicó.

AFP

Marcelo Bielsa en la selección argentina

Guardiola, un admirador de Bielsa

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, considera que será "increíble" tener al argentino Marcelo Bielsa como técnico de Leeds United la próxima temporada en la Premier League inglesa. "Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada", declaró el técnico catalán al ser preguntado en conferencia de prensa por el ascenso del histórico Leeds, entrenado desde el año pasado por el preparador argentino.

"Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento", añadió Guardiola, quien siempre se ha mostrado un admirador del rosarino.

Bielsa logró el pasado fin de semana el ansiado regreso a la Premier League del Leeds, después de 16 años de ausencia en la élite del fútbol inglés. "Felicidades al Leeds. No solo a Marcelo Bielsa. El Leeds es un club histórico. Después de 16 años han vuelto. Será bonito ir y jugar en su estadio. Un trabajo excepcional, no era fácil", declaró Guardiola.

"He tenido la suerte de hablar en algunas ocasiones con él (...) Ningún otro entrenador puede hacer jugar de la manera que lo hace él, que siempre tiene un toque muy personal. Nadie puede imitarle. Eso le hace ser tan especial", insistió el catalán.