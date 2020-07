¿Quién se quedará sin el Balón de Oro este año?

Ni bien se supo que el Balón de Oro no será entregado este año, tal como anunció la revista France Football, su organizadora, comenzaron las opiniones sobre qué jugador se quedará sin el premio al mejor jugador de la temporada.

El galardón más prestigioso del fútbol a nivel individual, no será concedido en 2020 en vista de la presente temporada ampliamente afectada por la pandemia de covid-19.

"Por vez primera desde 1956, el Balón de Oro va a hacer un descanso. No habrá edición en 2020, ya que no se reúnen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -ni debe- ser tratado como un año normal", anunció este lunes la revista France Football, organizadora del premio.

La prestigiosa revista justificó esta decisión en el hecho de que "todos los aspirantes a la recompensa no se encuentran en la misma situación".

AFP

¿Quién se lo merecía y se lo perderá?

Apenas se conoció el anuncio de France Football comenzaron las opiniones e interrogantes sobre quién iba a ser el ganador este año, luego de que el argentino Lionel Messi fuera el último premiado.

Se debe tener en cuenta que algunas ligas de Europa siguen en juego, otras ya terminaron y otras, como la Ligue 1 de Francia, no retomaron la actividad luego de la pausa por la pandemia de coronavirus.

AFP

Messi en la última premiación

Además, resta por definir el tramo final de la Liga de Campeones que se jugará en el mes de agosto. La principal copa europea es clave a la hora de elegir quién es el mejor de la temporada.

Sergio Ramos y Benzemá

Por lo visto en las últimas semanas en el reinicio del fútbol, el zaguero y capitán de Real Madrid tuvo un gran cierre de temporada en La Liga, con goles, sumó un total de 11, y aportes claves para su equipo, que ganó todos los partidos desde la vuelta y se consolidó campeón de España.

AFP

Por contrapartida, los merengues deben dar vuelta el 1-2 ante Manchester City en el Bernabéu, partido en el que Ramos vio la roja, por lo que no podrá estar en la revancha en Inglaterra.

Su compañero de equipo, Karim Benzemá, también estuvo muy fino en la definición de La Liga e hizo pasar nervios a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores. El francés, que tuvo su mejor temporada en España con 21 goles y 8 asistencias, es la otra figura de los merengues en este cierre de temporada.

¿Messi? ¿Ronaldo?

Lionel Messi es el vigente poseedor del Balón de Oro y para revalidarlo debería tener una muy buena Liga de Campeones, ya que en La Liga de España se quedó con las manos vacías. El ídolo argentino ganó del Balón de Oro en seis ocasiones y por un año más seguirá en lo más alto del ranking al confirmarse que no habrá entrega.

Por su parte, Ronaldo se encuentra en una situación similar a la de su rival. El portugués aún no ha logrado abrochar el título de la Serie A con Juventus y tendría que hacer un gran remate de año en la Champions para aspirar a ser el mejor del año. CR7 tiene cinco premios de Balón de oro y deberá esperar un año más para igualar al crack de Barcelona.

Lewandowski, Mané o Van Dijk

Los 34 goles con los que Robert Lewandowski finalizó la Bundesliga colocaron al polaco de Bayern Múnich como uno de los favoritos al Balón de Oro, pero no podrá ser en esta ocasión. El goleador seguramente se quede con el Botín de Oro y tendrá la oportunidad de pelear la Liga de Campeones, donde los alemanes siempre son candidatos.

AFP

Liverpool, campeón de la Premier League de Inglaterra de forma anticipada, tuvo a Sadio Mané, como uno de sus destaques en esta temporada, al igual que Van Dijk, clave en la defensa. Ambos fueron quinto y segundo en la clasificación final del Balón de Oro 2019 y este año no podrán aspirar al premio, si bien sus posibilidades habían bajado al quedar eliminados de la Champions.

Phil Noble / POOL / AFP

EFE

¿Neymar o Mbappé?

Las estrellas de Paris Saint – Germain, Neymar y Mbappé, tampoco disputarán el máximo galardón. La Ligue 1 de Francia no se reanudó luego del parate por la pandemia y PSG recién volverá a jugar de forma oficial en la Liga de Campeones. De obtener el título europeo, un anisado trofeo para los parisinos, serían candidatos a ser el mejor jugar de la temporada.

Otros

Dependiendo de los resultados que se den en la Liga de Campeones, otros futbolistas podrían quedarse con las ganas de haberse llevado el Balón de Oro. Por ejemplo, si Manchester City lograra el título, el belga Kevin De Bruyne, podría redondear una buena temporada.

EFE

Lo mismo ocurriría si se diera una gran actuación en la Champions de Atalanta, el equipo italiano que es sensación en la Serie A y en Europa, y que tiene al argentino Alejandro “Papu” Gómez como principal figura, quien en ese caso también podría ilusionarse con el premio que esta vez no tendrá dueño.

¿Y los uruguayos?

Esta temporada, los uruguayos que habitualmente habitan entre la lista de los 50 mejores, estuvieron lejos de calzar puntos para ingresar en la selecta nómina.

Luis Suárez (cinco meses de baja por una intervención quirúgica), Edison Cavani (primero lesionado, y luego envuelto en la finalización de su contrato y su pase) y Diego Godín (no encontró su lugar en Inter), quedaron fuera del radar del Balón de Oro.

Los tres estuvieron lejos de ingresar en aspirantes.

Federico Valverde, el que va en el camino de los tres mencionados y que se consolida en Real Madrid, todavía no termina de transformarse en figura del calibre de Balón de Oro.

Josema Giménez, el sucesor de Godín, cerró un buen año, pero tuvo una temporada irregular.