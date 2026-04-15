¿Dónde se puede tapear en Uruguay? Un mapa de sabores para degustar

“La gente tiende a pensar en plazos muy cortos —días, meses, quizás algunos años—. Pero si uno mira a lo largo de décadas o siglos, puede ver cuán profundamente ha cambiado el mundo. (...) Cuando las personas piensan en el corto plazo, o bien creen que nada ha cambiado o se enfocan en el último acontecimiento negativo y concluyen que todo está empeorando. El contexto lo es todo. Gran parte del pesimismo actual no proviene del conocimiento del futuro, sino de la ignorancia del pasado. La desesperación y la amnesia van de la mano, así como la esperanza y la memoria ”.

La semana pasada escuché la entrevista que le hizo el New York Times (también se puede leer) a la escritora y pensadora Rebecca Solnit . Confieso que no la conocía. Me interesaron sus razonamientos cándidos pero no inocentes, su esperanza a pesar de todo, su apuesta al futuro aunque el presente nos devuelva tantas incertidumbres. Y comencé a leer uno de sus muchos libros, Esperanza en la oscuridad , un ensayo que busca cambiar la forma en que pensamos el poder, la esperanza y el cambio social .

Hay una forma de mirar el mundo que se parece bastante a deslizar el dedo por una pantalla: rápido, ansioso, siempre en busca de lo último . Una noticia tapa a la anterior, una crisis sustituye a la otra, y en ese vértigo se instala la sensación de que todo está empeorando. Cada vez que caigo en un pozo de ese tipo, me pregunto qué habrán pensado y qué habrán hecho las personas que veían acercarse una nueva gran guerra, en los años 30. Las cosas ciertamente fueron mucho peores, entonces.

Por eso es tan claro lo que dice Solnit: ¿y si el problema no fuera (solo) lo que está pasando, sino desde dónde lo estamos mirando?

Cuando olvidamos de dónde venimos, el presente se vuelve una trampa. La desesperación encuentra en la mala memoria, casi amnesia, su terreno más fértil. Pero si ampliamos un poco la mirada, se pueden ver otras cosas y con otras perspectivas. Los derechos civiles son una conquista lenta y nunca lineal. El feminismo no es una ola reciente sino una marea de siglos. La conciencia ambiental, una sensibilidad que crece incluso mientras el daño avanza. Nada de eso elimina lo que duele hoy, pero lo pone en contexto. Y el contexto, dice Solnit, lo es todo. Tal vez esa sea la razón por la cual este momento se siente tan contradictorio, porque vivimos en una época donde coexisten avances reales con reacciones furiosas contra esos mismos avances.

Tal vez no se trate de elegir entre optimismo ingenuo o pesimismo paralizante. Tal vez haya otra salida: reconocer la pérdida sin negar lo que se ha ganado. El mundo ya cambió muchas veces, y lo seguirá haciendo. Los cambios profundos rara vez se sienten épicos mientras ocurren. Tal vez pensar en siglos no sea un lujo intelectual, sino -también- una forma de esperanza.

Para ver

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El dolor. Lockerbie (Prime Video) es una miniserie británica de 2025 que comienza con el atentado del vuelo Pan Am 103, que cayó sobre la localidad escocesa de Lockerbie en 1988, uno de los episodios más tremendos del terrorismo internacional. Está impecabemente protagonizada por un padre, Colin Firth, que debe gestionar su dolor por la pérdida de su hija y una lucha constante contra la maquinaria política y judicial que siguió al desastre. No hay golpes bajos, porque ya la realidad de este episodios tiene suficientes, pero hay un particular interés por mostrar los grises de la verdad.

Abogada. Hoy comienza la tercera temporada de La ley de Lidia Poët (Netflix), la historia -muy ficcionalizada- de la primera mujer italiana que luchó por convertirse en abogada, y luego de mucho remar lo logró. El formato de esta serie es mucho más de aventuras y enredos, algo de drama judicial, romance y una estética de época impecable. La protagonista, Matilda De Angelis, es una ascendente actriz italiana que llegó a Hollywood. La serie juega con casos mientras construye el retrato de una mujer que desafía un sistema diseñado para excluirla.

Bronca. Mañana estrena la segunda temporada de Beef , en Netflix, luego de una excelente primera entrega liderada por Ali Wong y Steven Yeun (para mí una de las mejores series de 2025). En este caso se mantiene la “bronca”, pero cambia la historia y sus protagonistas. Si esta segunda entrega, protagonizada por la muy buena Carey Mulligan y Oscar Isaac mantiene ese pulso -mezcla de humor incómodo, crítica social y caos emocional-, puede volver a ser una joya rara.

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Niñas-mujeres. Empecé a ver con ganas Los testamentos (Disney+), por dos razones principale. En primer lugar, las últimas temporadas de lo que es su precuela, El cuento de la criada, fueron un poco tiradas de los pelos y se apartaron mucho de la primera temporada pero sobre todo del libro de Margaret Atwood que dio lugar a la serie. En segundo lugar, el libro que da origen a esta nueva serie, también de Atwood, me gustó mucho. Esta vez la historia se cuenta de nuevo desde Gilead, pero desde la perspectiva de las jóvenes-niñas que están a punto de convertirse en esposas de señores por lo general mucho mayores que ella. Lo que no cambia es que siempre quedan formas de resistir regímenes como este (y como otros). Ya se pueden ver los tres primeros capítulos y me gustaron.

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Planazos

Carver. Martín Otegui se pone al hombre el desafío de abordar la literatura de un ícono: Raymond Carver, uno de los grandes cuentistas contemporáneos. Son cuatro encuentros para desarmar sus relatos, entender su ritmo y discutir por qué sigue siendo tan incómodo y vigente. Es en Charco Club Cultural y comienza mañana jueves de 18 a 20 hs

Paseo del Hotel. Peatonal Tours estrena nuevo recorrido, esta vez por el Paso del Molino. El sábado 25 se visitará el Paseo del Hotel, una construcción dedicada a diligencias, viajantes y turistas desde principios del siglo XVIII, porque está ubicado al lado del lugar por el cual el Arroyo Miguelete permite un “paso”. Comienza a las 15 hs, acá están todos los datos .

Salud. El 22 de abril a las 19 hs hay masterclass online gratuita para todos los que nos interesamos por sentirnos y vivir mejor, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Silvina Tocchetti trabaja desde hace 25 años en el cruce entre medicina funcional, salud mental y longevidad, y en esta clase su objetivo es salir de la lógica de “síntomas aislados” para entender el cuerpo como un sistema. Algunos temas sobre los que nos guiará: Cómo leer lo que tu cuerpo está diciendo/Por qué los estudios convencionales no alcanzan/Qué significa empezar a resetear el sistema. Y cómo avanzar. Hay que inscribirse acá.

Lago. Este domingo 19 comienza Música en el lago , una forma hermosa de disfrutar de un día de otoño en el Parque Rodó. Este ciclo en formato acústico reúne artistas emergentes en un entorno muy disfrutable, que combina comida, bebidas y el lago de fondo. De 17 a 2, organizado por Mundo Pedal , recomiendan llegar temprano para ver el atardecer.

Lorca. El Teatro Solís tiene nueva propuesta para recorrer con calma antes de una función o como plan en sí mismo. Poesía, historia y memoria se llama la muestra que se puede ver en la Sala Estela Medina, que conmemora los 90 años de la muerte de Federico García Lorca con afiches y textos que conectan su obra con el teatro. De miércoles a viernes de 11 a 19 h, sábados y domingos de 14 a 19 h (o hasta función)

Danza en la ciudad. En abril se vienen varias actividades relacionadas a la danza, en el marco del programa de la IM de Fortalecimiento de las Artes. Tramas Colectivas es un ciclo de cuatro encuentros de danza aérea en arnés que incluye prácticas guiadas. El sábado 18 estará a las 16 horas en la Plaza Las Pioneras. Hilos del Alma, en tanto, se basa en la “potencia simbólica” de los mantones de Manila y en el compás de la música en vivo, El domingo 19 estará en el Espacio sociocultural Comuna Mujer, el sábado 25 en el Centro Cultural Alba Roballo y el domingo 26 en el Salón Acuña de Figueroa. Más datos acá .

Té en Colonia. Hay planes que invitan a bajar un cambio, y este es uno de ellos. Té & Encuentros reúne una cuidada selección de emprendimientos de té, gastronomía y objetos pensados para disfrutar con calma: probar algo rico, descubrir marcas y llevarse un pequeño gusto. Mesas compartidas, aromas que invitan a quedarse y ese ritmo lento que a veces cuesta encontrar. Es este sábado 18 de abril de 15 a 20 hs en La Chacra (ruta 1 km 123.500), entrada libre.

Aperitivo. En Italia, el aperitivo no es solo una bebida: es un ritual social donde el día se desacelera y la conversación toma protagonismo. El ritual del aperitivo es un encuentro que propone viajar por su historia y descubrir también el vínculo entre marcas icónicas con el arte y la cultura visual. La charla, en italiano y a cargo de Giulia Ampollini, se completa como debe ser: con un trago y tramezzini, para vivir la experiencia completa. Es el sábado 25 de abril a las 18 hs, en Stazione Garibaldi.

Tapeando acá en Uruguay

Del 17 al 26 de abril, Montevideo se suma a Tapeando Uruguay , una invitación a recorrer la ciudad como si fuera un mapa de pequeños sabores. La propuesta recupera una de las tradiciones más queridas de España: el tapeo, ese ritual de ir de bar en bar probando bocados y compartiendo.

Su origen tiene algo de mito y algo de historia. Una de las versiones más difundidas dice que en Andalucía se empezó a “tapar” el vaso de vino con una rodaja de pan o jamón para evitar el polvo o los insectos. Otra cuenta que fue el rey Alfonso X de Castilla quien ordenó servir comida con el vino para moderar el consumo. Sea cual sea la verdadera, lo cierto es que esa pequeña tapa se transformó en una cultura: una forma de comer en movimiento, de socializar sin protocolo, de hacer de cada parada una excusa.

Tapeando retoma ese espíritu. Durante diez días, distintos restaurantes ofrecerán tapas especiales para armar recorridos, probar, comparar y dejarse llevar. Estos son los restaurant que participan y todas las novedades se irán comunicando por el Instagram del evento:

Plaza de Chueca, Pacharán Taberna Vasca. Francis Restaurant. Plantado por Hyatt Centric, Pistatxofusion, Jacinto, Es Mercat, El Otro Es Mercat, Pomelo, Casa Fauno, Bruta, Toledo

Durante los días del Tapenado, se realiza el Concurso de la Tapa, en el que el público puede votar online su propuesta favorita. El ganador se va a España y, entre los votantes, se sorteará una cena para ocho personas.