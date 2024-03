La bronca de Pablo Vierci por la derrota de La sociedad de la nieve en el Oscar: "No habían visto la película"

Pocos días después de la derrota de La sociedad de la nieve en los Premios Oscar, en los que estaba nominada a Mejor maquillaje y peinado, así como a Mejor película internacional, premios que finalmente fueron a Pobres criaturas y Zona de interés respectivamente, el escritor Pablo Vierci, autor del libro en el que se basó la película, y productor asociado del filme, habló de "la frustración" que significó no recibir los galardones, y su bronca con las figuras que no habían visto la película.

Entrevistado por Orlando Petinatti en Malos Pensamientos (Azul FM), Vierci habló sobre lo que hubiera significado el Oscar para la película sobre la tragedia de los Andes dirigida por el español Juan Antonio Bayona. " La estatuilla no es nada pero te abre las puertas, no solo a nosotros, a todo el cine hispanoparlante", manifestó.

Según el autor, que estaba presente en la ceremonia que tuvo lugar el 10 de marzo en Los Ángeles, cuando se anunció que Zona de interés era la ganadora del premio a Mejor película internacional, "Bayona bajó la cabecita, pero yo estaba con ganas de llorar".

"Fue una frustración, fuimos a eso, a ganar. Nadie se juega la vida en esto, es una competencia, nosotros solo hicimos una película. Pero fue el primer fracaso en premios. Y estábamos hacía siete meses con ese objetivo", agregó.

Vierci contó que el protagonista de la película, el actor uruguayo Enzo Vogrincic "estaba tranquilo", luego de la derrota. "Él es como el Dalai Lama, y tal vez tiene mucha más sabiduría que nosotros. Nosotros nos jugábamos mucho tiempo de trabajo, de un equipo de 800 personas, y era un objetivo, era el broche de oro. No es menor. Estuvimos nominados, si, pero también estuvimos nominados al Bafta y tampoco ganamos. Pero era esta y no fue", dijo el escritor en referencia a la importancia del premio.

"No habían visto la película"

Natasha Campos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El equipo de La sociedad de la nieve en los Oscar

El autor de La sociedad de la nieve (que a su vez está basado en un documental del mismo nombre y las entrevistas que se hicieron para ese material), contó también que Fernando Parrado, que viajó como representante de los sobrevivientes y de los fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en 1972, habló con algunas celebridades durante la ceremonia, y esas charlas revelaron otro revés para el equipo de la película.

"Parrado habló con algunas figuras, porque algunos lo conocían, habló con Tim Robbins, con Bradley Cooper, y no habían visto la película. Ahí ya veías como estaba la cosa. 'Me dijeron que está bárbara, pero no la vi, la tengo en la agenda', decían. No es que nos desprecien, es que no sobresalimos en el paisaje", lamentó Vierci.

"Parrado de entrada me había dicho que lo veía difícil, él conoce más a los estadounidenses que yo, y me advirtió que a ellos no les gusta ver películas en otros idiomas que no sean inglés, es como en los grupos donde hay uno angloparlante y el resto hablan todos otros idiomas pero se esfuerzan por hablar inglés, y así es el cine. Somos un montón que hablamos lenguas distintas, pero hay uno que habla inglés, entonces todos nos esforzamos por hablar inglés. No digo que eso sea ni malo ni bueno, pero es la realidad en el cine. En la música eso ya no pasa, por ejemplo", concluyó el escritor.

Netflix

La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve, por su parte, tendrá revancha en los premios Platino, a los que llega como la más nominada de las competidoras a los premios del cine iberoamericano.