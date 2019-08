La carta de la nieta de Kennedy que confiesa un viejo intento de suicidio

La temprana muerte de Saoirse Kennedy Hill, la sobrina nieta de 22 años del expresidente estadounidense John F. Kennedy, este jueves, conmocionó al país y a los medios internacionales. La sobredosis de la que se presume que murió hizo que la policía iniciara una investigación, según lo informó la BBC. Poco después, una carta que la joven publicó en un diario estudiantil tiempo atrás salió a la luz, y centró el hecho en los problemas de depresión que la acechaban.

La misiva se titula "Enfermedad mental en Deerfield", nombre del colegio donde estudiaba, y comienza relatando que su relación con su depresión es parecida a la de "aquellos amigos que están a tu alrededor hasta que te acostumbras a ellos".

"Mi depresión comenzó en los primeros años de secundaria y me acompañará por el resto de mi vida", aseguró en el relato la joven. "Aunque fui mayormente una niña feliz, sufrí de episodios de profunda tristeza que se sentían como rocas en mi pecho. Estos episodios iban y venían, pero no me afectaron hasta que entré en Deerffield", contó.

Más adelante en el texto, Kennedy Hill confiesa que intentó "terminar con su vida" luego de un episodio de abuso sexual. "Mi salud mental ya estaba comprometida desde antes, pero perdí completamente la razón cuando alguien que conocía y amaba se sobrepasó sexualmente conmigo", dice la carta. "Hice lo peor que puede hacer una víctima, y pretendí que nada sucedió", finaliza.

Tras el episodio, la adolescente contó que volvió al instituto, pero que "no podía manejar el estrés que Deerfield significaba", y fue entonces que inició su tratamiento por la depresión que sufría.

La estudiante criticó que sus amigos cercanos fueran los únicos "que sabían lo que había estado pasando" en su vida. "No me importaba que los estudiantes creyeran que me fui del colegio por un desorden alimenticio, o por haber sufrido bullying, pero sí me preocupaba que mis profesores o asesores no supieran lo que yo había estado sufriendo", manifestó.

"En el futuro, espero que el centro de salud se acerque a los estudiantes antes de que finalicen su licencia médica para discutir cómo hacer de su readaptación a la escuela algo menos difícil. Si se hubieran acercado a mí, yo les hubiera hecho saber que quería que mis circunstancias fueran conocidas por mis docentes y asesores antes de regresar al campus; esto hubiera hecho de mi regreso algo mucho más sencillo", argumentó.

Al finalizar, Kennedy Hill arremetió contra el estigma de la depresión en su colegio y en la sociedad. "Deerfield es una de las instituciones educativas más importantes del país, y aún así nadie allí parece saber cómo hablar de las enfermedades mentales", aseguró. "La gente habla con libertad acerca del cáncer, ¿por qué es tan difícil discutir los efectos de la depresión, la bipolaridad, ansiedad o desórdenes como la esquizofrenia? Solo por la enfermedad no sea físicamente visible no significa que la persona no esté sufriendo", añadió.

"Yo sufrí mucha discriminación por mi depresión en el campus de Deerfield", confesó. "El estigma de las enfermedades mentales culpan a la persona y la hacer avergonzarse en lugar de buscar que hablen abiertamente sobre la situación que están atravesando", concluyó, no sin antes instar a "terminar con esto inmediatamente".