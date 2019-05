La carta de Luis Suárez para los que dudan de su profesionalismo

Dice que no es mucho de aclarar lo que se dice de él, pero esta vez el jugador uruguayo Luis Suárez se vio en la obligación de manifestarse ante dichos "con mala intención" y que dudan de su profesionalismo, ante su baje en la final de la Copa del Rey jugada el sábado. El equipo de Suárez, el Barcelona, fue derrotado por el Valencia, por 2 a 1.

En su cuenta de Twitter, Suárez señala que ha sido un día de tristeza, decepción e impotencia por no haber podido ayudar a sus compañeros pero asegura que se siente orgulloso porque dejaron todo en el campo de juego.

"Este año comencé la temporada con molestias en el cartílago, y que con el gran trabajo del cuerpo médico del club logré soportar sin ningún problema. A todos ellos, muchísimas gracias por vuestro trabajo y dedicación. Es por ello que quiero aclarar, en especial a todos los que me quieren hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por el quirófano nada tiene que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria frente a Liverpool. Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi voluntad", explica

Concluye subrayando su dedicación e involucramiento "100%" con el Barcelona.

Piqué decepcionado

En tanto, el defensa del Barcelona Gerard Piqué se mostró decepcionado tras la derrota en la final de la Copa del Rey, pero no quiso buscar excusas en bajas como la de Luis Suárez. "Cuando no se gana y tienes bajas siempre se puede achacar a los que no han estado. Pero somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todas las competiciones y más esta contra el Valencia", subrayó.

Piqué no quiso opinar sobre la continuidad del técnico Ernesto Valverde y emplazó a toda la plantilla a analizar lo sucedido.

"El futuro del entrenador no nos preocupa. Tenemos que hacer un análisis individual y colectivo. Ya hemos dicho que nos gustaría que siguiese el entrenador porque ha hecho un gran trabajo, pero son decisiones que no están en nuestras manos. No depende de nosotros. Tenemos un verano largo para analizar qué se puede hacer mejor", indicó.



Sobre el partido, Piqué lamentó el mal inicio del Barcelona: "Han llegado tres veces y han marcado dos goles. Después tuvimos ocasiones en la primera parte. Pero estoy contento por la reacción. Tuvimos opciones como un palo de Leo Messi y después el gol. No pudimos empatar, aunque tuvimos ocasiones. Hay que felicitar al Valencia".



(Con información de EFE)