La carta de Valentina, la joven baleada en Durazno: "Tengo la mitad de la cara con parálisis, pero tengo otra oportunidad"

Valentina Lapaz, la joven de 25 años que fue baleada a la salida de un baile en Durazno y que recientemente salió del CTI, escribió una carta en la que contó sobre el suceso y sobre cómo se está recuperando.

"Tengo la mitad de la cara con parálisis facial, mis expresiones en el rostro no se notan. No se sabe aún si perdí o no un tímpano. Pero a pesar de ello me siento en una de las etapas más felices, decirle a mi familia y amigas que las amo es una bendición, algo que no caigo en la realidad", dijo en la carta que le envió al medio local Alternativa Durazno.

Lapaz señaló que el 25 de diciembre bajó de la camioneta en la puerta del boliche cuando empezó "a ver que el resto de jóvenes comienzan a correr" y a decir “corran, corran”. "Ese mismo momento sentí un estallido, un zumbido nubló mi cabeza, no entendí qué pasó. Me senté en el piso y si mal no recuerdo veo para enfrente y están mis amigas tiradas protegiéndose", relató.

“´Llamen a los padres´”, por momentos ahora mi mente se nubla y mi último recuerdo de esa noche de supuesta fiesta fue la imagen mía en una ambulancia, siendo vista por los padres de mis amigas y mis viejos, dándome palabras de aliento. Hasta allí llega mi recuerdo del 25. Cuatro días después abro los ojos, volví. Estaba en CTI", sentenció.

A su vez, Lapaz señaló que "de a poco las amigas y la familia" todo lo que pasó mientras estuvo inconsciente. "Que hubo una marcha, que personas se preocuparon y se acercaron a preguntar, que comenzaron a concientizar acerca de la seguridad al dia de hoy". "Los cuentos que me llegaban de su apoyo me hicieron agarrar fuerzas, me sentí acompañada, entendida. Gracias de verdad porque un solo comentario de ustedes era un gran aporte para mi autoestima. Para soltar el miedo", agregó.

"Como jóvenes queremos divertimos sanamente, disfrutar de tan linda ciudad, saber que no hace falta comprar una entrada cara para asegurar la seguridad. Ese día dejó visto que no interesan las etiquetas ni el lugar, nos puede pasar en cualquier lado. Merecemos seguridad constantemente en todo momento", apuntó.

"Frente a mis amigas me quedo sin palabras y frente a Durazno también, de corazón muchas gracias por todo su apoyo, es cierto que la recuperación física me va a llevar mucho tiempo pero todo eso pasa a segundo plano cuando veo que volví a tener otra oportunidad y que este acontecimiento marcó un día de reflexión en Durazno", reflexionó.

"Es gratificante saber que actuó la justicia, gratificante estar viva pero no olvidemos exigir seguridad constante para poder divertirnos sanamente sin miedo", concluyó.