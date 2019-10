La celeste de los jóvenes

Jamás imaginaron los jóvenes Brian Rodríguez, Matías Viña, Darwin Núñez y Maximiliano Gómez que las puertas de la selección se abrirían de par en par. Mucho menos el veloz delantero Jonathan Rodríguez, condenado a vivir bajo la sombra de dos estrellas de magnitud mundial como Luis Suárez y Edinson Cavani.

A pocos meses del inicio de las Eliminatorias se les presentaron oportunidades como las de los amistosos contra Costa Rica y Estados Unidos que, sumados a los dos juegos con Perú –viernes hora 20 en el Centenario y martes hora 22.30 en el Nacional de Lima–, son cuatro partidos para mostrarse.

La selección está en un punto de quiebre entre una generación histórica y las jóvenes promesas.

Godín, Suárez, Cavani saben que más temprano que tarde comenzarán a dar paso a los jóvenes. Y los amistosos son oportunidades para mostrar que pueden ser parte del engranaje del recambio.

AFP

Brian Rodríguez se encontró con una chance y no la dejó pasar. Ganó la consideración del técnico y sus compañeros.

Godín, sin haber jugado con él, definió al joven surgido en Peñarol como “un jugador diferente”.

AFP

Tabárez dijo: “¿Le parece que hay muchos Brian Rodríguez? Yo no los veo. No abundan. Brian estuvo en los procesos juveniles, fue cortado como se dice en el básquetbol, pero en determinado momento empezamos a ver cosas y a saber la historia de lo que hizo él para ir logrando todo esto. Es un ejemplo parecido al de Valverde y muchos otros que crecen a partir de la derrota, del fracaso, de no encontrarse. Creo en esa gente”.

Matías Viña es un caso similar. Aprovechó que Laxalt tenía poca competencia para dejar en claro que es un hombre a tener en cuenta en el lateral izquierdo, zona donde no abundan jugadores.

@Uruguay

Maxi Gómez es recambio seguro y Darwin Núñez espera por su debut en la selección.

AFP

Uruguay contará con la vuelta del capitán Diego Godín pero su base marca la juventud del plantel. El primer punto de recambio en el equipo se produjo en el mediocampo. Ahora se presentan oportunidades en la ofensiva. Y si bien aún no hay pistas, la oncena ante Perú estará conformada por una base donde predominan los jóvenes que empujan por su lugar.