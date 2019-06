La charla de Carlitos Páez con el plantel de Aguada que le hizo un clic a los jugadores

Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, dio una charla motivacional al plantel de Aguada a la hora 14 en el vestuario del Antel Arena el día de la última final que comenzó a la hora 20.30.

“Fue increíble la atención con que recibieron la charla, tanto los jugadores uruguayos como los estadounidenses, también el cuerpo técnico. Estaban tocados anímicamente por los dos partidos que habían perdido y les hice un paralelismo entre lo que nosotros vivimos en Los Andes que fue una historia de pelea contra el no. La charla duró una hora y media. A ellos se les venía dando todo negativo en las últimas finales e intenté convencerlos de decirle sí al no", comentó Páez Vilaró a Referí.

"Mi idea fue hacerles entender que en la vida no hay que esperar los helicópteros sino salir a buscarlos”, dijo agregó.

Leandro Taboada contó a Referí la receptividad que el plantel le dio a la charla: “Fue una experiencia muy enriquecedora más allá de lo que pasó despuésen el partido, es algo que me llevo para la vida porque realmente fue una experiencia muy enriquecedora”.

"Su historia habla de la vida y la muerte, de pelear bajo circunstancias no elegidas por el hombre donde se buscan superar obstáculos extremos. Eso nos situó en lo que íbamos a vivir que era un encuentro deportivo lo que nos hizo no sobredimensionar el hecho. Pero también tener confianza en uno mismo, en tomar las decisiones con un especial convencimiento, en apoyar al compañero como ellos lo hicieron con su mini equipo. La verdad que fue muy productivo", expresó Taboada.

"Yo le había dado esta charla al plantel de Boca Juniors antes de la final de la Copa Libertadores pero el partido era un sábado y la di un lunes y para colmo después el partido demoró como 15 días porque se jugó en Madrid. Y estas charlas son para aplicarlas en forma inmediata", expresó Páez Vilaró quien asistió al partido y lo vivió con muchos nervios aunque confesó saber poco y nada del básquetbol: "Toda mi vida fui un Carrasquito", bromeó.

"Bavosi se me arrimó y estaba muy entusiasmado, me dijo tener cientos de preguntas para hacerme. Nos abrazamos. Volcan me recibió con una amabilidad muy cálida. Realmente fue una experiencia muy rica para todos. El partido después lo viví con muchos nervios", concluyó.