La chicana de Orlando Petinatti contra el atentado a Cristina Kirchner y la respuesta indignada de Óscar Andrade

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en la noche de este jueves abrió setiembre de un golpe. Las imágenes del hecho —el hombre que sale entre la multitud, acerca un arma cargada con cinco balas al rostro de la política y no logra disparar por no haber gatillado— cruzaron el mundo entero y generaron, en su mayoría, fuertes declaraciones de rechazo. El presidente argentino Alberto Fernández no dudó, además, en declarar el hecho como "el más grave desde el retorno de la democracia" en ese país.