La China Suárez contó por qué se mudará a Uruguay en las próximas semanas

Eugenia "China" Suárez vendrá a vivir a Uruguay temporalmente. La noticia, que trascendió la semana pasada en el programa de espectáculos Intrusos de la señal América, fue confirmada por la actriz y cantante.

En una entrevista en el ciclo Crossover de Vorterix, en el marco de la presentación de su primera canción solista Lo que dicen de mí, contó que se mudará de forma temporal a Uruguay en agosto para continuar con su carrera como actriz. "Me voy a filmar una película a Uruguay en agosto", anunció.

Se trata de una comedia que protagonizará junto a Joaquín Furriel, que actualmente se encuentra en Buenos Aires grabando la segunda temporada de la serie de Netflix El Reino. "Nunca trabajé con él, lo conozco, tenemos muy buena onda y tenía muchas ganas de trabajar con él", sostuvo la actriz.

"Hay gente que necesita la rutina (...) yo nunca tengo un día igual al otro porque no quiero, me angustia", comentó cuando el conductor señaló que su modo de vida iba "de acá para allá".

Según informó el panelista Guido Záffora en Intrusos, la actriz vendrá junto a su pareja, el músico Rusherking. "No es una mudanza definitiva. Alquilaron ya una casa juntos en uno de los barrios más top de Montevideo, un barrio semi privado que se llama San Nicolás", acotó la panelista Maite Peñoñori. "Tienen pensado ir por varios meses, pero ir y venir".

Suárez comentó que en setiembre presentará Objetos, la película que grabó en Madrid junto al actor Álvaro Morte.

Eugenia Suárez estuvo en mayo en Montevideo, cuando participó de la versión uruguaya de ¿Quién es la máscara? En ese momento dijo en una entrevista con Maxi De la Cruz que tiene un vínculo cercano con Uruguay: “El formato no lo conocía, me llamó mi manager muy copada, le encantó la idea. ‘Tendrías que ir a Uruguay’, fue la primera frase, y ya sabe que me compra”. “Amo Uruguay y a los uruguayos desde siempre", sostuvo.